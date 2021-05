Quasi 82 anni all’anagrafe ma Amanda Lear ha ancora tanta voglia di stupire. Una forma invidiabile e un sorriso che supera il tempo e le generazioni. Di lei si sono occupati giornali e riviste. Paparazzi di primo piano e bambini con una macchina fotografica usa e getta. Un mito giocato sulle forme dell’ambiguità. “Mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me” aveva spiegato a Mara Venier nel corso di una vecchia puntata di Domenica In.



“Per provocazione – aveva continuato – sono stata io a cavalcare l’onda, con la mia voce particolare in effetti si poteva credere che io fossi un uomo e ci ho giocato molto”. Mi serviva pubblicità e l’abbiamo ottenuta. Ancora oggi ne parlano, quindi figurati quanto ha funzionato”. Tra i segreti svelati nel salotto della domenica pomeriggio di Rai 1, c’era stata anche la sua passione per i ragazzi giovani: “Hanno un’ingenuità che mi piace. Preferisco – aveva raccontato Amanda Lear – che non siano ricchi perché poi fanno gli splendidi e sono boriosi. Invece un ragazzo normale lo porto al ristorante, posso godermi le piccole cose”.



Gli uomini di certo non le mancano: “Sono loro a venire da me, non io ad andare da loro”. E pare che pure stavolta sia andata così. E non è un caso isolato. A inizio 2000 si era legata a Manuel Casella, poi diventato suo compagno storico. Tra i due c’erano quasi 40 anni di differenza. Nel 2008 era finita, ma Amanda Lear aveva continuato imperturbabile ad avere relazioni con modelli bellissimi.







In un’intervista rilasciata a Oggi a luglio dello scorso anno la bionda aveva confessato: “Ora, quando ho un giovane amante, mi piace condividere la mia vita in generale, non solo il letto. Due ore di sesso al giorno sono il massimo”. Bollente e provocante come al solito al punto da stregare anche lui che di anni sembra averne circa 50 in meno.

Occhi verdi, barba leggermente lunga e capelli biondo cenere, Amanda Lear e il suo nuovo baby fidanzato si sono scattati una foto, poi postata su Instagram, insieme a Parigi al Trocadero, l’area monumentale sulla Rive Droite della Senna, nel XVI arrondissement. Nessuna informazione su di lui, ma a guardare lo sguardo di Amanda Lear sembra che qualcosa sia scoccato.