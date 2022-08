“Guardate con chi sto”. Amadeus, vacanza con sorpresa: pubblico impazzito

Amadeus è in vacanza e si sta godendo il meritato riposo, dopo un anno ricco di lavoro. E anche la prossima stagione televisiva si prospetta decisamente molto intensa, quindi è giusto che ora possa aver staccato la spina. Ma nelle ultime ore è venuta fuori una sorpresa totale, infatti il conduttore televisivo è apparso insieme ad un altro vip e il pubblico è letteralmente impazzito di gioia. Sono apparsi tantissimi commenti sotto il suo filmato, che ovviamente è stato condiviso tantissimo.

Il popolare presentatore Rai, che dirigerà ancora una volta il Festival di Sanremo anche nel 2023, è stato in dolce compagnia. Amadeus in vacanza si è immortalato con un vip e anche altri personaggi famosi hanno commentato un siparietto davvero divertente. Non sono mancate nemmeno le tante battute, che lui e il suo amico hanno voluto proporre ai follower di Instagram. Andiamo a vedere insieme dunque di chi stiamo parlando e perché i fan di Amedeo Sebastiani hanno apprezzato.





Amadeus in vacanza con un vip: è Fiorello

Amadeus è dunque in vacanza e questo vip, che si è mostrato insieme a lui, ha iniziato a scherzare e a far ridere il conduttore televisivo: “Siamo i nuovi Ferragnez. Dopo un’estate di sguazzamenti al mare, io che levo il costume a lui, paparazzati ovunque. Veramente siamo i nuovi Ferragnez, gli Amarello. Ora lui torna a fare I Soliti Ignoti, poi Arena 60 e poi c’è quella cosa che fate a febbraio in Liguria. Infine, il 4 settembre compirà 60 anni, secondo me bisognerà fare la festa nazionale”, ha aggiunto.

Il vip che si trovava insieme ad Amadeus è l’inseparabile amico Fiorello, che ha condiviso anche il palco dell’Ariston. A spiccare sono stati i commenti di Lorenzo Jovanotti, che ha pubblicato un cuore, mentre Nicola Savino ha aggiunto: “Amarello di Saronno!”. Risate anche da Sabrina Salerno e Patrizia Pellegrino e Nathalie Guetta ha commentato: “Buongiorno a voi due, mi prenoto per Sanremo come soubrette”. Una vera e propria gioia anche per il pubblico comune, che ha apprezzato questo video.

Parlando di Sanremo 2023, il giornalista Alberto Dandolo del settimanale Oggi ha fatto sapere qualche giorno fa: “Il cantante di Latina potrebbe salire nuovamente sul palco del Festival di Sanremo, non come super ospite ma come concorrente”. Il nome è quello di Tiziano Ferro, pronto a rimettersi in gioco a Sanremo 2023 per provare a trionfare. Una vera sorpresa anche questa.

“Lui con Amadeus”. Sanremo 2023, è fatta per il nome top. E già fioccano i commenti