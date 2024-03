Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, cosa sta succedendo a un mese dall’uscita di scena da Uomini e Donne. In breve, dopo una frequentazione passata e diverse conoscenze mai concluse per la dama e una relazione di quasi un anno con Ida Platano per il cavaliere, i due hanno deciso di darsi una seconda possibilità. E le cose sembrano procedere bene, a giudicare dall’intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma uscita proprio venerdì scorso.

A UeD Magazine Roberta Di Padua ha svelato che fino ad oggi non ha ancora presentato il compagno a suo figlio: ritiene che sia ancora prematuro, quindi preferisce aspettare ancora un po’ di tempo. Ma la vita di coppia procede alla grande anche se vogliono viversi alla giornata, senza troppi progetti sul loro futuro.

UeD, bomba su Alessandro Vicinanza

Tutto bene dunque, se non fosse che proprio mentre usciva l’intervista rilasciata da Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza usciva anche una segnalazione bomba su di lui. L’influencer Deianira Marzano ha infatti pubblicato un messaggio di una sua fan che dice di sapere per certo che l’ex UeD si senta anche con un’altra.

Si entra anche nei dettagli perché questa presunta donna sarebbe una sua amica. Non solo, questa donna in questione avrebbe scoperto che il cavaliere sta frequentando contemporaneamente anche la titolare di un negozio di abbigliamento che si trova dalle sue parti.

Ovviamente si tratta di una segnalazione che, tra l’altro, i diretti interessati non hanno nemmeno commentato. Ma a fomentare ulteriormente i gossip sul conto di questa coppia nata sotto i riflettori è una Storia pubblicata da Roberta in cui sembra sia a bordo di un aereo, senza la sua dolce metà. Dove sarà diretta? Da lui è difficile visto che abitano vicini e poi nelle stesse ore Vicinanza postava video nella sua città per delle faccende di lavoro. Una cosa è certa: i gossip su di loro non si placano.