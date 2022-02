“La fuga con lui, bellissimo”. Alfonso Signorini ammette tutto: “Quando l’ho visto…”

Alfonso Signorini, la confessione privata solo oggi. Ormai al suo nome si associa automaticamente il reality show più seguito di sempre. Un successo ormai confermato quello del conduttore alla guida del timone del GF Vip, ma c’è dell’altro e Alfonso Signorini accende i riflettori anche sulla sua vita privata. Il pensiero va a un episodio accaduto nel giorno di San Valentino di diverso tempo fa.

A raccontare il “tragicomico” San Valentino è Alfonso Signorini in persona sulle pagine del settmanale Chi, dove ai lettori decide di non nascondere nulla. Il racconto inizia con queste parole attirando da subito l’attenzione: “A quei tempi stavo con una splendida ragazza di Roma, che studiava economia a Milano. Durante la festa degli innamorati per causa di forza maggiore mi lasciò solo per raggiungere la sua famiglia”.

Il conduttore poi aggiunge: “Perché non approfittare per assecondare quella voglia di trasgressione che sentivo da tempo dentro di me?”. Ed ecco che il giorno della festa degli innamorati ha assunto una piega del tutto diversa dal previsto.





“Ero completamente fuori dai giri gay, non frequentavo locali e non esistevano ancora chat di incontri”, ammette per poi entrare nel dettaglio: “Nelle pagine finali c’era un’intera sezione dedicata agli incontri. Tra gli annunci uno colpì subito la mia attenzione, Robert. Modello di campagne internazionali di Calvin Klein e Armani offresi per compagnia. Anche weekend”. facendo riferimento al gionale Secondamano.

Il giorno dopo, mettendo tre fazzoletti sulla cornetta per camuffare la voce, lo chiamai”, confessa. E così è accaduto. Appuntamento in aeroporto: “Vedo apparire in lontananza un tipo improbabile: bellissimo, con una canotta sotto un giubetto jeans, cicca in bocca, occhiali a specchio. Il classico tarro. Per un attimo ho sperato che non fosse lui. Invece era lui”.

Poi saliti sull’aereo al momento del decollo il pizzico di sale in più: “Non era mai salito su un aereo in vita sua. Durante il volo non si è fatto mancare nulla: dall’urlo ‘Che figataaaaa’ in fase di decollo all’applauso durante l’atterraggio. Volevo sprofondare dalla vergogna. Sicuro che non sarei sopravvissuto un intero weekend con un tipo del genere, mi sono inventato una chiamata e ho fatto morire anzitempo mia zia costringendoci a tornare in Italia”.