È successo di tutto al party di Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale Chi, che ha documentato l’evento tra le Storie di Instagram, e conduttore del GF Vip ha festeggiato alla grandissima i 59 anni. In realtà ha spento le candeline lo scorso 7 aprile, dunque più di un mese fa, ma aveva rimanda i festeggiamenti per rispetto delle delicate condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Ma ora il party esclusivo chiamato “Alfonso Signorini & Friends” è andato in scena. E ha visto pure un litigio tra due ex protagoniste del reality di Canale 5…

C’erano praticamente tutti gli ex concorrenti del GF Vip 7 e non solo, che nel discorso rivolto agli ospiti presenti Alfonso Signorini definisce scherzando “tanti piccoli figli questi disgraziati scappati di casa”. Da Attilio Romita a Oriana Marzoli, da Eleonoire Ferruzzi a Sofia Giaele De Donà passando per la vincitrice Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Valeria Marini, Giacomo Urtis, Alex Belli, Pierplaolo Pretelli e Giulia Salemi tra gli altri.

Leggi anche: “Ma Antonella e Edoardo…” Famosi e non famosi hanno chiacchierato: lei costretta a spiegare





Alfonso Signorini festa, ecco il regalo particolare

Tornando al battibecco che è stato subito commentassimo sui social, come detto alla festa di Alfonso Signorini c’erano Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi: entrambe volevano accaparrarsi un posto in prima fila durante il taglio della torta. Nei video del momento pubblicati in rete si sente Oriana dire “Vado avanti io“. E la Ferruzzi: “Ma dove vuoi andare che sei una nana“. “Non rispondo, meglio. Mi leccavi il sedere fino a due giorni fa“, la reazione della compagna di Daniele Dal Moro.

“Ma chi ti ha ca…ta?“, ha risposto Elenoire e poco prima del taglio della torta Oriana Marzoli affonda la lama: “Amore, non ti ha cagata il mio fidanzato…“. Ma torniamo al festeggiato. I suoi vipponi e non lo hanno celebrato alla grande. Anche con un regalo a dir poco particolare che ha lasciato di stucco lo stesso Alfonso Signorini.

ELENOIRE E ORIANA CHE LITIGANO DURANTE IL TAGLIO DELLA TORTApic.twitter.com/sLo0XktmNn — marta 🦀 (@coriandolix) May 11, 2023

Basta vedere la sua espressione mentre apre il contenitore. Come dono un’enorme moneta dorata di cioccolato con impresso il suo volto: “La moneta di re Alfo, l’uomo che qualsiasi cosa diventa oro”, ha detto Alex Belli mostrando il regalo originale nelle Storie ai follower. Se l’intenzione era stupire, beh, ci sono riusciti.