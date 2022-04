Lo scorso mese, in un editoriale sul settimanale da lui diretto, Alfonso Signorini ha raccontato il motivo della vistosa cicatrice sul lato sinistro del suo occhio, svelando un triste retroscena del suo passato. “Ho iniziato vendendo enciclopedie porta a porta. Studiavo all’università e le lezioni private non mi bastavano a sbarcare il lunario, così ho cominciato”, ha esordito il conduttore.

Proprio durante il suo lavoro da rivenditore di enciclopedie il conduttore si è procurato la cicatrice. “In un quartiere di periferia a nord di Milano, ad aprirmi la porta venne un tipo in canottiera che mi bloccò immediatamente. ‘Non ho figli io. Che me ne faccio della tua enciclopedia?’. I- ha raccontato Alfonso Signorini – io andai avanti a parlare come ero abituato a fare: ‘L’enciclopedia apre la mente, ci rende migliori…’”.





Alfonso Signorini, il motivo della cicatrice sulla nuca

“Spazientito, il tipo con la canotta a un certo punto, afferrato il volume dell’enciclopedia che gli avevo messo in mano, me lo tirò in faccia: ‘Dell’ignorante non me lo dai, hai capito?’”, aveva spiegato Alfonso Signorini. Non solo la cicatrice sulla palpebra, il conduttore del Grande Fratello Vip ha anche una visibile dietro la nuca e ne ha parlato su Instagram, dove ha risposto alle domande dei suoi fan.

“Una cosa che adesso non rifarei? Ti dico il trapianto ai capelli. Mi è rimasta la cicatrice e i capelli però sono spariti”, ha scritto il giornalista e direttore di Chi, svelando quindi il vero motivo della cicatrice ben visibile dietro la sua testa. In passato molti giornali hanno imputato il segno a una grave malattia di cui Signorini ha sofferto in passato.

Nel 2014 Alfonso Signorini è stato colpito da una leucemia mieloide e dopo una cura di antibiotici è dovuto ricorre a un’operazione urgente. Proprio a causa di questo intervento chirurgico, la cicatrice che si vede sulla nuca era stata spesso ricondotta a questo triste episodio del giornalista.