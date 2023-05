Un’importante notizia arriva da Alfonso Signorini, che nelle scorse ore ha fatto un appello affinché tutti possano mobilitarsi per risolvere un grave problema. Attraverso il social network ha pubblicato un video, in cui si è soffermato su ciò che tutti dovrebbero fare. Ma ha anche fatto un annuncio fondamentale, infatti lui in prima persona si è adoperato subito per supportare moltissime persone che in questo momento sono in enorme difficoltà.

Un gesto davvero nobile quello fatto da Alfonso Signorini, attualmente in ferie dopo i tanti mesi di lavoro col Grande Fratello Vip. Il suo appello mediante un video ha fatto il giro della rete e immediatamente in molti avranno seguito le sue indicazioni. Sono comunque numerosi i personaggi famosi che si sono esposti pubblicamente perché questo momento è estremamente delicato e serve davvero il sostegno di ogni singola persona.

Alfonso Signorini fa un appello importante tramite un video

Ovviamente Alfonso Signorini si è concentrato sulla tragedia dell’Emilia-Romagna, infatti il suo appello in video ha riguardato la sfortunata popolazione colpita dalla devastante alluvione che ha causato morti, sfollati e danni ovunque. Queste le parole del conduttore sui social: “Ciao amiche e amici, non possiamo più perdere tempo. Dobbiamo aiutare nella maniera più assoluta l’Emilia-Romagna a rimettersi in piedi, dobbiamo aiutare migliaia di persone che ogni giorno, nel corso di tutti questi anni, ci hanno accolto con la loro ospitalità, con le loro spiagge e le loro città laboriose”.

E poi ha aggiunto: “Sono certo che tutti insieme daremo una mano concreta. Insieme al magazine Chi, alla Mondadori e a Mediolanum Banca abbiamo deciso di aprire un conto corrente per la raccolta fondi che sarà interamente devoluta alla fondazione raccolta fondi per la popolazione dell’Emilia-Romagna. Dobbiamo fare veramente uno sforzo e metterci una mano sul cuore e al portafogli. Ognuno può dare quello che può, dai piccoli contributi si possono costruire grandi palazzi”.

Svelato anche l’Iban dove è possibile fare una donazione: IT 54 O 03062 34210 000002727272 ed è intestato a Banca Mediolanum. Il leit motive è: “Insieme aiutiamo l’Emilia-Romagna”.