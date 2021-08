Come accade in ogni edizione, non tutte le coppie di Temptation Island “sopravvivono” alla fine del viaggio nei sentimenti. E anche a Temptation Island 2021 il pubblico ha assistito a degli addii. Come quello, al falò, tra Tommaso e Valentina. Ma può anche succedere che le coppie scoppino in seguito, quando l’esperienza al villaggio delle tentazioni è concluso.

In questa ultima edizione – probabilmente proprio l’ultima visto le voci su un mancato accordo con la società produttrice del format – Alessio Tanoni e Natascia Zagato sembravano aver chiarito a loro stessi l’intenzione di lasciare alle spalle il passato. Dopo il falò davanti a Filippo Bisciglia i due hanno abbandonato il programma insieme, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. E anche un mese dopo, la coppia ha raccontato a conduttore e pubblico che tutto stava proseguendo abbastanza bene, nonostante alcune incomprensioni.

Temptation Island 2021, il motivo dell’addio di Alessio e Natascia

Incomprensioni che poi sembrano proprio aver scatenato una crisi. E dunque una rottura. A rivelarlo è stata la stessa Natascia quando, su Instagram, a chi le ha chiesto “Tu e Alessio state ancora insieme?” ha replicato: “Stiamo vivendo un momento difficile”. Ancora: “Questa piccola crisi riguarda sempre i motivi per cui siete entrati nel programma? Si può superare?”. ”Facciamo fatica a comprenderci. Quando c’è amore e il rispetto penso che tutto si possa superare. E io amo Alessio”.





Ma ora le cose sono decisamente cambiate. Nessun ritorno di fiamma ma, anzi, un colpo di scena nella storia di Alessio e Natascia di Temptation Island 2021. In questa coppia lui sembrava quello più preso, dunque pochi forse avrebbero scommesso che una volta usciti dal programma avrebbe lasciato Natascia per un’altra donna. Ma è proprio quello che ora lascia intendere lei, sempre sui social.

Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, a quella sul motivo della rottura Natascia ha risposto così: “Ha chiesto una pausa di riflessione ma ora la sua pausa ha un nome!”. Dunque Alessio ha già voltato pagina? Natascia non ha nascosto di soffrire molto per questa situazione: “In questo momento ho l’autostima a terra! Vorrei essere più forte, per questo sto cercando di circondarmi di persone che mi fanno bene!”.