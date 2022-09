Alessia Solidani risponde a Totti dopo l’intervista fiume rilasciata al Corriere della Sera in cui ha lanciato non poche accuse all’ormai ex moglie Ilary Blasi. Uno dei protagonisti di una della pagine di cronaca rosa più lette dell’estate 2022 ha ammesso la storia con Noemi Bocchi puntualizzando, però, di non essere stato il primo a tradire.

“Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli”. Nega però di avere già una storia con Noemi Bocchi: “Comunque è vero che la conoscevo già (facendo riferimento alle foto scattate allo stadio Olimpico). E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo”.





Alessia Solidani risponde a Totti che la tira in ballo: “Non rispondo”

“A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Eho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”, di cui Totti non fa il nome. “Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”.

Alessia Solidani risponde a Totti, lei risponde alle ‘accuse’ – L’ex capitano della Roma ha messo in mezzo anche Alessia Solidani, parrucchiera e amica della conduttrice de L’Isola dei Famosi. “Ho parlato anche con Alessia Solidani ed entrambe hanno negato. Però ho scoperto che lo aveva conosciuto già a marzo 2021. Lei ha frequentato alcuni uomini troppo da vicino. Tutto prima della mia storia con Noemi Bocchi”.

Raggiunta da Fanpage, Alessia Solidani ha risposto a Totti: “Non voglio parlare di quello che è successo. Non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un’amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di vent’anni. Non ne parlerò né ora, né mai. Sono stata messa in mezzo pubblicamente da sono persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco”. Ora si attende la replica di Ilary Blasi a Verissimo.

