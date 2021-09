Alessia Marcuzzi, la foto della famiglia al completo per il compleanno della figlia. Foto di gruppo in occasione dei festeggiamenti per i 10 anni di Mia, figlia di Alessia Marcuzzi e di Francesco Facchinetti. Amore privo di confini: tutti invitati per il grande evento. A fare da cornice, lo splendido paesaggio delle Dolomiti.

Una giornata ricca di amore per festeggiare i 10 anni di Mia. E per rendere tutto ancora più indimenticabile, nessuno è mancato all’appello. Presenti mamma e papà con gli attuali rispettivi compagni, ma anche nonno Roby Facchinetti, il fratello di Mia, Tommaso Inzaghi, nato dall’amore tra Alessia e l’allenatore Simone Inzaghi, e ovviamente anche i genitori della Marcuzzi e i fratelli di Francesco.

Lo scatto della famiglia allargata non poteva che essere accompagnato da una didascalia: “Tutti insieme per i 10 anni di Mia! Pronti per festeggiare come un’unica grande famiglia”. E nonno Roby, a sua volta, ha condiviso lo scatto aggiungendo: “La nostra grande famiglia, quasi al completo, riunita per festeggiare il decimo compleanno di Mia”.





Una situazione non del tutto comune, o meglio, bella da vivere per chi ha la fortuna e la capacità di guardare ben oltre il senso comune e che lo stesso Francesco Facchinetti aveva definito “comica” durante un’intervista al settimanale Nuovo.

“E’ abbastanza comica la cosa, perché nella stessa stanza, ci possiamo essere io, mia moglie, mio padre, la seconda moglie di mio padre, mia mamma, la mia ex fidanzata, il suo attuale compagno e il padre del primo figlio della mia ex fidanzata… tutti d’amore e d’accordo! Sono cose che possono accadere, le persone adulte e mature devono saper mettere da parte i dissapori e le negatività e pensare al bene dei propri figli”.