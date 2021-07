“Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago”. Così il volto della televisione italiana ha annunciato l’arrivo del primo figlio.

Una notizia arrivata a due anni dal matrimonio, celebrato il 12 giungo 2019 nella chiesa dell’Annunciazione a Foggia, dove all’epoca la coppia viveva. La soubrette è al quarto mese di gravidanza e ha dato la notizia in esclusiva al settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini. Ma c’è ancora mistero sul sesso del piccolo che nascerà tra dicembre e gennaio.

Prima cicogna in arrivo per Alessia Magari, ex Ciociara di Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, e il marito, il centrocampista del Benevento Oliver Kragl. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini la showgirl ha detto di aver maturato l’idea di diventare mamma durante il secondo lockdown.





Non solo, la cicogna è arrivata subito, al primo tentativo Alessia Macari è rimasta incinta commentando: “Che bomber mio marito!”. Con Oliver non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine ma il centrocampista è riuscito a conquistare la ragazza a poco a poco, messaggio dopo messaggio. Oliver Kragl è nato a Wolfsburg il 12 maggio del 1990 mentre la Ciociara è classe 1993.

È un calciatore professionista, attualmente impegnato tra le fila del Benevento. Lo sportivo è arrivato in Italia nel 2016, quando è stato acquistato dal Frosinone. Proprio grazie alla squadra giallo blu ha conosciuto Alessia che, com’è noto, tifa da sempre per il club laziale tanto da ricoprire pure il ruolo di madrina della squadra.