“Per mio figlio non lo faccio”. Alessia Macari, in gravidanza scoppia la bufera: “Non mi piace…”

Alessia Macari, la Ciociara del quiz show Avanti un Altro!, aspetta un bambino. “Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago”: in questo modo ha voluto annunciare la cicogna in arrivo. a soubrette è al quarto mese di gravidanza e ha dato la notizia in esclusiva al settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini.

È sposata da due anni con il calciatore Oliver Kragl. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini la showgirl ha detto di aver maturato l’idea di diventare mamma durante il secondo lockdown. Non solo, la cicogna è arrivata subito, al primo tentativo Alessia Macari è rimasta incinta commentando: “Che bomber mio marito!”. Con Oliver non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine ma il centrocampista è riuscito a conquistare la ragazza a poco a poco, messaggio dopo messaggio. Oliver Kragl è nato a Wolfsburg il 12 maggio del 1990 mentre la Ciociara è classe 1993.

Di recente, via social, ha risposto ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan. Una sua confessione ha, però, innescato una polemica: Alessia Macari ha detto chiaramente che non allatterà il suo bambino. Non ci sono problemi fisici alla base della sua decisione. Semplicemente si tratta di una scelta personale, che tuttavia non ha incontrato il favore di alcuni utenti a cui Alessia Macari ha risposto per le rime





“Beato il bimbo che dovrai allattare”, le ha scritto un utente, in riferimento alla sua prosperosità. Alessia Macari ha preso la palla al balzo per chiarire un punto relativo alla maternità che l’attende. “Non allatterò. Non è per tutti, non mi piace, anche se non c’è nulla di male”, ha chiosato. La sua presa di posizione ha scatenato una serie di critiche che hanno portato l’ex Ciociara del quiz show Avanti un Altro! ad intervenire per fare chiarezza: “Mia madre non mi ha allattato e sono uscita bene. Chi giudica fa schifo”, ha tuonato Alessia Macari, spegnendo sul nascere le polemiche.

Alessia Macari ha comunque voluto rispondere a tutte le curiosità dei suoi follower. Per quanto riguarda i chili presi, ha svelato di essere entrata nella diciassettesima settimana di gravidanza e di aver preso solo un chilo. E il fiocco che appenderà sul portone di casa? Di che colore sarà? Blu o rosa? I curiosi che fremono per sapere se c’è in arrivo una femminuccia o un maschietto dovranno attendere ancora un mesetto. A settembre Alessia e Kragl faranno un gender reveal party, ovvero una festa per comunicare a tutti il sesso del nascituro.