Alessandro Borghese, il figlio mai conosciuto. Il noto chef italiano tende a preservare la propria vita privata nel miglior modo possibile, lasciando che a parlare di se stesso siano i piatti e la sua notevole grinta. Riflettori che è lui stesso a spostare sul vissuto e sulla famiglia, per esempio tornando a parlare di quel figlio che non ha mai conosciuto.

Alessandro Borghese e il figlio mai conosciuto. Sulla situazione personale e privata lo chef aveva deciso di parlare ben tre anni fa, rivelando l’esistenza di questo ragazzo nato nel 2006 prima del suo matrimonio con Wilma Oliverio e che oggi ha 16 anni e spiegando di “occuparsene solo dal punto di vista legale”.





Alessandro Borghese e il figlio mai conosciuto: “Una situazione molto delicata”

“Non l’ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno”. Nel corso di una lunga un’intervista a Il Messaggero focus non solo sul talent Celebrity Chef su Tv8, ma anche su quel che riguarda una “situazione molto delicata”, come lui stesso ha affermato. (Alessandro Borghese, l’incontro. E tutti impazziti per le foto).

“Da giovane non mi fidanzavo mai, però ero molto sportivo. Ho saputo di questo figlio solo molto tempo dopo la sua nascita. E purtroppo non ho mai avuto l’opportunità di vederlo. In futuro, chi lo sa? Lui ora vive all’estero”.

Alessandro Borghese sposa Wilma Oliverio nel 2009: “Lei lavorava in un’azienda che cercava un giovane chef per lanciare un videogioco sulla cucina. Mi chiamò questa signorina Wilma. Dopo sei mesi ci siamo sposati. Fu colpo di fulmine. Lei era già fidanzata, si doveva sposare. Ho fatto un furto”. La coppia ha avuto due figlie, Alexandra e Arizona. Anche la moglie, come lo chef, molto discreta sulla vita privata.

