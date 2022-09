“Vi dichiaro marito e marito!”. L’ex volto di Amici si è sposato. Momento pazzesco

Il ballerino di Amici Michele Nocca ha sposato il compagno John Azzopardi. Ad un anno dall’annuncio l’ex concorrente del talent show di Maria De Filippi è convolato a nozze con il suo fidanzato. La cerimonia si è svolta venerdì 2 settembre a Malta ed è possibile vedere foto e video dell’evento sui social. La pagina Instagram LovinMalta ha infatti condiviso i momenti più emozionanti del matrimonio.

I due stanno insieme da cinque anni. Il ballerino l’anno scorso aveva chiesto al fidanzato, parrucchiere e make-up artist, la sua mano come da tradizione, inchinandosi e porgendogli un bellissimo anello. Il compagno ha subito condiviso questo momento sui social dichiarando di essere arrivato letteralmente sulla luna per la felicità.





Il messaggio di Michele Nocca sulla diversità

Lo stesso Michele Nocca proprio il giorno prima di pronunciare il fatidico sì ha pubblicato un bel messaggio a tutti quelli che hanno paura di rivelare il proprio orientamento sessuale: “A te adolescente che non riesci a trovare il tuo posto nel mondo, NON SEI DA SOLO. Amati, ama il tuo corpo, i tuoi sentimenti e la tua sessualità. Sii libero di donarti a chi vuoi con responsabilità e coraggio. Sii libero di vestirti come vuoi, giocare con chi vuoi, sognare quanto vuoi”.

“Da adolescente – ha ricordato Michele Nocca – temevo di non poter sposare il mio vero amore ed invece domani sposo John, un dono mandato dal cielo in un momento buio e difficile, che mi ha insegnato quanto sia più bello donare che ricevere. Per questo per il nostro matrimonio abbiamo scelto insieme di aiutare i bambini e le mamme in Kenya, tramite @famigliasempre , perché è nel dare che si riceve. Un pensiero va alla mia Italia che é ancora ferma alle Unioni Civili, ai paesi nel mondo che condannano l’omosessualità, a chi ha perso la vita solo per amare una persona del suo stesso sesso.

Siamo nati liberi 🌈 Il cambiamento parte da noi stessi!”.

La cerimonia si è svolta in un’incantevole location coi due sposi vestiti in particolari abiti disegnati in Italia e realizzati a mano in Pakistan. Ad officiare il matrimonio la presentatrice Angie Laus che ha anche inviato un messaggio sull’incredibile forza dell’amore che trionfa sempre.

“Con lei Amici spacca”. Maria De Filippi stavolta si è superata. Che colpo, chi arriva al talent