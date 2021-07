L’annuncio delle nozze era arrivato in diretta tv, ora pure il gran giorno della conduttrice. È stata lei stessa a pubblicare alcuni scatti del matrimonio sul suo profilo Instagram, raccogliendo subito un’infinità di auguri e cuoricini.

Nella didascalia del post una sola parola a descrivere questo momento unico, irripetibile, ovvero “daydream” per sottolineare come sia stato coronato un vero e proprio sogno d’amore, sopraggiunto dopo una storia solida alle spalle e la nascita di Roberto Leone, il loro bambino nato 4 anni fa. Alessandra Viero ha detto sì: la giornalista e conduttrice di Quarto Grado insieme a Gianluigi Nuzzi si è sposata domenica 4 luglio col suo compagno Fabio Riveruzzi, come aveva preannunciato nella puntata del programma di approfondimento di Rete Quattro.

Alessandra Viero si è sposata: chi è il marito Fabio Riveruzzi e le foto



Quello di Alessandra Viero e Fabio Riveruzzi è stato un matrimonio intimo, con pochi invitati, ed è stato celebrato a Roma come testimonia lo scatto con il Campidoglio alle spalle. La conduttrice non ha scelto affatto il classico abito da principessa, pomposo, ma per il rito civile ha indossato una tuta bianca, arricchita dall’immancabile e coloratissimo bouquet poi lanciato come mostrano le foto della giornata pubblicate sui social.







L’annuncio delle nozze era avvenuto a Quarto Grado, in chiusura di puntata, venerdì 2 luglio, quando la giornalista ha voluto comunicare questa notizia al pubblico e ai presenti in studio: “Mi fa piacere condividerla con voi che siete la mia seconda famiglia”, ha detto emozionata in diretta, seduta accanto al collega Gianluigi Nuzzi. “A Fabio tutto il nostro sostegno e il nostro abbraccio”, ha proseguito poi lui.

Fabio Riveruzzi, ora marito di Alessandra Viero e papà di Roberto Leone (4 anni), è lontano dal mondo della televisione: è laureato in economia ed è impegnato nel settore musicale. Attualmente lavora per un’agenzia di comunicazione ed eventi e si occupa dei contenuti di una nota app musicale. Tornando al matrimonio, non sono mancati gli auguri da parte della redazione di Quarto Grado che ha condiviso la foto del matrimonio e sotto: “Tanti auguri alla nostra splendida Alessandra Viero e a suo marito Fabio!”.