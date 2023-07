Fiori d’arancio per la splendida attrice italiana. Dopo le nozze in gran segreto di Annalisa, arrivano anche quelle dell’attrice italiana. Gli scatti nel giorno più bello fanno il giro del web in poco tempo, destando la meraviglia di tutti i fan. La cerimonia si è tenuta presso la chiesa di Santa Sofia ad Anacapri l’8 luglio e il fatidico ‘si’ è stato pronunciato al cospetto di 180 invitati tra amici e familiari emozionati: “Ci siamo rincorsi per una vita”, sono state le parole della neo-sposina a proposito della sua relazione con quello che sarebbe poi diventato suo marito.

Alessandra Mastronardi sposa Gianpaolo Sannino. Tra di loro 17 lunghi anni trascorsi tra allontanamenti e ritorni di fiamma, poi finalmente il grande passo da affrontare insieme mano nella mano e con il cuore colmo di gioia e di emozione: “Avevo 20 anni e appena finito la serie dei Cesaroni. Gianpaolo, che ha quattro anni più di me ed è salernitano, invece era venuto a Roma per studiare Medicina alla Sapienza. Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: “Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare””, ha raccontato qualche tempo fa l’attrice a Vanity Fair.

Alessandra Mastronardi sposa Gianpaolo Sannino: il fatidico ‘si’ davanti a 180 invitati

“Me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui: solo che eravamo giovani, Gianpaolo non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato. Una fine che mi ha devastato, ho cercato in tutti i modi di rimettermi con lui ma è stato irremovibile”, aggiunge Alessandra che ha poi sottolineato: “C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”.

E dopo essersi rincorsi e ritrovati, i due neo-sposini hanno portato a compimento il loro desiderio: convolare a nozze. Dopo la cerimonia in chiesa, sposi e invitati hanno proseguito i festeggiamenti nella lussuosa Villa Eva. Ma la felicità ha iniziato a pregustarsi anche nel corso del party pre-wedding, quando Alessandra ha sfoggiato un abito monospalla color crema e corona floreale. Sorriso e occhi emozionati, i veri protagonisti del momento.

Per quanto riguarda l’abito da sposa, la scelta di Alessandra è caduta su un modello di Armani Privé. Rigorosamente bianco e con ricami in pizzo, l’abito da sposa è stato impreziosito dalla scollatura rettangolare e una costellazione di piccoli punti luce sulla gonna e sulle maniche lunghe trasparenti. Immancabile il velo, lungo e da favola. I gioielli? Alessandra ha optato per uno stile semplice ma raffinato, ovvero orecchini di diamanti non troppo vistosi di Tiffany & Co. come a richiamare i punti luce dell’abito.