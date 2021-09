“Diversissima, stai una favola”. Alessandra Celentano, rivoluzione look anche per la prof di Amici

Per la nuova edizione di Amici manca ancora un po’ di tempo, ma già si parla dei possibili protagonisti. Soprattutto tra gli insegnanti. Da giorni si fa il nome di Raimondo Todaro e sarebbe un grande colpo per Maria De Filippi. Sui social, Alessandra Celentano (una delle insegnanti più brave ma anche tra le più temute) ha lanciato il suo personale “guanto” di sfida a Todaro. “Maria, perché non prenderlo?” ha domandato e immediatamente è arrivata la risposta: “Sono pronto”.

“Ho letto che a Raimondo Todaro farebbe piacere partecipare ad Amici – ha scritto la Celentano su Twitter – anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché ‘la danza è una’ e forse lo capirebbe: Maria perché non prenderlo”. Su Instagram Raimondo ha replicato: “Cara Alessandra, anzi scusi… Maestra Celentano. Sono Pronto!!! Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola… ma ci sono tante sfumature…”.

Nel frattempo Alessandra Celentano ricarica le batterie in vista della prossima stagione. Da anni è tra le professoresse di ballo di Amici di Maria De Filippi, talent in cui, tra polemiche e sketch ironici, riesce sempre ad attirare tutti i riflettori su di lei. Questa volta non tanto per la danza, per la disciplina o per la forma del collo del. L’ex ballerina si è mostrata in un’inedita versione “al naturale” sui social, rivelando una chioma leonina che le dona moltissimo.





Spesso in estate si dice addio a phon e piastra: sarà per questo motivo o perché da tempo non frequenta la sala prove, resta il fatto che il risultato è davvero ottimo. Look stravolto e una pioggia di commenti positivi: “Che bella maestra”, “Maestra li tenga più spesso così”, “Al naturale riccia sta meglio”. La professoressa di Amici ha postato un originale selfie su Instagram in cui appare bellissima e raggiante con un’acconciatura inedita. Ha detto temporaneamente addio ai raccolti bon-ton che sfoggia ad Amici, lasciando i capelli sciolti e al naturale. La sua chioma non è liscia ma ondulata e vaporosa. Ed è sicuramente più bella e sbarazzina con il nuovo look “sauvage”

Il mondo della danza richiede una certa disciplina, tanto che anche quando si parla di capelli impone delle regole ben precise. Tutte coloro che praticano questa attività sanno bene che in sala prove bisogna portare la chioma legata in tiratissimi chignon, in modo da non avere fastidi mentre si balla. Per questo Alessandra Celentano quando in tv ricopre i panni della professoressa sfoggia sempre e solo capelli raccolti, trecce e code di cavallo.