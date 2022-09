Lo ha confessato in diretta: Alessandra Celentano è fidanzata. L’insegnante di Amici 22 lo ha detto a Maria senza tanti preamboli. Lei e Maria, come tutti sanno, hanno sempre avuto un rapporto ironico, ma stavolta la Celentano ha spiazzato tutti. La primissima puntata di Amici 22 è cominciata con il gossip, ma prima ancora con l’ingresso in studio di Maria accompagnata da un boato del pubblico. Era da tanto che la si aspettava e finalmente per i fan si riparte.

La conduttrice ha salutato uno per uno gli insegnanti e rivolgendosi a Lorella Cuccarini ha detto di essere felice di riaverla nella scuola anche quest’anno. Senza dubbio un modo per allacciarsi alla Celentano e dire che per lei provava “meno felicità”. A questo punto parte il terzo grado della De Filippi verso la Celentano: “Cosa hai fatto in vacanza? Ti sei fidanzata?”. E mentre Maria se la rideva, Alessandra Celentano ha ammesso di essere fidanzata.





Alessandra Celentano è fidanzata: la conferma della maestra

Colpo di scena, tant’è che anche Maria è rimasta spiazzata da questa risposta e ha chiesto spiegazioni e conferme. Quindi le ha chiesto: “Davvero? Con chi?”. A questo punto però Alessandra Celentano non ha detto praticamente più nulla e non ha rivelato chi è il suo nuovo fidanzato. La padrona di casa poi ha proseguito con una battuta: “Lui lo sa?”.

Qui tutti si aspettavano una riposta ironica della maestra che però non è arrivata. Anzi, la Celentano ha confermato tutto e ha detto: “Lui lo sa”. Insomma, sembra proprio che questa volta questo compagno esista davvero. Ricordiamoci sempre che potrebbe anche essere qualcosa di già attivo. Ricordate quando nell’edizione 2021 Rudy Zerbi aveva svelato che la Celentano è fidanzata con qualcuno della scuola?

E se fosse la stessa storia? C’è da dire che mesi fa già se ne parlava, in quella occasione c’è stato un sorriso della maestra che lasciava intendere qualcosa. Il gossip è appena cominciato, così come la nuova edizione di Amici, e di sicuro se ne parlerà ancora. Ma chi è il nuovo fidanzato della Celentano? Dovremmo attendere un po’ prima di scoprirlo.

