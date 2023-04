La notizia è di quelle importanti perché riguarda una delle cantanti italiane più amate dal pubblico. Si tratta di Alessandra Amoroso e i fan non stanno nella pelle. L’artista di Galatina che ha mosso i primi passi ad Amici torna a far parlare di sé dopo gli spifferi dei mesi scorsi riguardanti una sua presunta relazione con il collega Aiello. “Ale è una matta, ci vogliamo bene”, disse lui in una intervista nel 2020 a Radio Zeta. I due più volte sono stati avvistati insieme e sui social non si parlava d’altro.

Tuttavia è stata la stessa Alessandra Amoroso a smentire il flirt con Antonio Aiello. La cantante si servì dei social e in modo ironico e scrisse su Twitter: “E dopo l’autografo sul cuscino negato, anche il fidanzamento! Aiello, ma tu ne sapevi qualcosa?”. Insomma un’amicizia e nulla più. E nelle ultime ore il mondo del gossip è tornato a vibrare per Alessandra Amoroso.

Leggi anche: “Ma come ti viene in mente”. Alessandra Amoroso si spoglia sulla neve. E nevicano critiche





Alessandra Amoroso, lo scoop sul “nuovo fidanzato”

Tutto nasce da una story pubblicata poco fa sul profilo Instagram dell’artista in cui si legge: “Il momento giusto è all’improvviso”. Inoltre la frase è corredata dal disegno di un cuore e ha fatto nascere la curiosità nei fan che sognano una nuova storia d’amore per Alessandra. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato nelle Instagram Stories lo screenshot di una conversazione avuta con una sua follower. Il testimone sostiene che la cantante abbia ritrovato l’amore con un ragazzo che si chiama Valerio P..

Allo stato attuale non son molte le non sono molte le informazioni note sul conto di Valerio P., presunto nuovo compagno della cantante. Al momento, come scoperto da Tag24, si sa che si tratterebbe di un tecnico del suono e che è originario di Olévano sul Tusciano, (Salerno). Il ragazzo avrebbe 28 anni e – come si apprende dal suo profilo Instagram – ha lavorato a ben 14 concerti di artisti noti come per esempio i Litfiba.

Inoltre se si scorre tra i post della sua sua bacheca di Instagram, se ne rintraccia uno in cui ringrazia proprio Alessandra Amoroso per aver ricordato il lavoro svolto da artisti e addetti ai lavori durante la pandemia. Infatti la cantante aveva organizzato un monologo con l’attrice Matilde Gioli, portato sul palco dell’Ariston nel 2021, anno nel quale il mondo dello spettacolo cercava di rialzarsi in seguito alla pandemia del 2020.