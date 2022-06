“Perché lo hai fatto”. Alessandra Amoroso, il gesto che non è piaciuto ai fan

Alessandra Amoroso nega un autografo a una fan e scoppia la polemica sui social. Pe l’ex vincitrice di Amici è un periodo d’oro: dopo l’uscita a ottobre dell’album “Tutto Accade” ha pubblicato il 15 maggio anche il suo nuovo singolo Camera 209, considerata da molti la vera hit dell’estate. Un avvenimento delle scorse ore però ha turbato tutti.

Alessandra Amoroso nega un autografo a una fan: scoppia la polemica

Alessandra Amoroso nega un autografo a una fan. È successo poche ore fa al TIM Summer Hits a Roma, dove l’ex vincitrice di Amici era ospite. Dopo aver provato la cantante è scesa dal palco per andare a salutare i tantissimi fan che non aspettavano altro che poterla vedere a distanza ravvicinata. Una volta giù però è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole.

cara alessandra la ragazza in questione è rimasta sotto il sole cocente di roma per ore e ore aspettando solo di vedere te cantare e di ricevere un misero autografo non ti ha mica chiesto l’invito al matrimonio.. ma poi aveva già il pennarello in mano.. pic.twitter.com/S2RXqDrMOV — m.ars (@artbymars) June 27, 2022

Alessandra ha negato un autografo a una ragazza spiegando che se avesse firmato il suo cuscino avrebbe dovuto fermarsi a fare autografi a tutti i presenti. Motivazione valida per i presenti? Non per tutti anche se l’artista non disponeva del tempo materiale per accontentare le richieste di tutti.

“È un periodo così…”. Alessandra Amoroso, la decisione drastica sulla sua vita: “Ci ho pensato