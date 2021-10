Rivelazioni importanti e private da parte della cantante Alessandra Amoroso, che si è esposta completamente riferendo quali siano le sue intenzioni presenti e future. Lo ha fatto, facendosi intervistare dal ‘Corriere della Sera’, e qui ha chiarito definitivamente alcuni aspetti riguardanti la sua persona. Dunque, ha messo da parte per un attimo la sua brillante carriera artistica per concentrarsi su aspetti riservati, che adesso sono più chiari che mai. E nessuno potrà quindi chiederle nuovamente spiegazioni.

Alcuni mesi fa sono usciti fuori dettagli sul suo addio a Stefano Settepani. E la stessa Alessandra Amoroso aveva raccontato: “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è andata bene”, aveva concluso.

Alessandra Amoroso ha dunque ribadito ancora una volta di essere single, perché con Stefano è davvero finita definitivamente. Si è anche soffermata però sulle polemiche scatenate dal rapper Salmo per il suo concerto in estate senza rispettare le misure anti-Covid: “Ho fatto la parte del grillo parlante, volevo capire se pensava di aver fatto la cosa giusta. Ha dimostrato poco rispetto verso le maestranze e gli artisti e la sua risposta non mi ha certamente illuminato d’immenso”. Poi l’argomento più atteso.





Stando a quanto svelato al giornalista, Alessandra Amoroso non ha alcuna intenzione di sposarsi e di avere dei figli: “Sono stata cresciuta con alcune nozioni culturali non vere. Mi sento completa senza essere madre e moglie; negli ultimi tempi sono successe tante cose: la morte di mia nonna, una storia finita, il lockdown e altre situazioni che mi hanno portata a guardarmi dentro. Ora posso dire con certezza che mi basto da sola, non cerco in altre persone la completezza”. E ha illustrato appunto i dettagli del suo nuovo album.

Per quanto riguarda il suo album, si intitola ‘Tutto Accade’. E Alessandra Amoroso ha spiegato come è nata l’idea di realizzarlo: “Si tratta di un disco verità in cui racconto me tra buio e luce, senza filtri e maschere, e di un periodo di transizione della mia vita. Inoltre, amo parlare e quando ho difeso i lavoratori dello spettacolo l’ho fatto perché è un tema che mi sta molto a cuore”.