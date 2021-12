Alessandra Amoroso è una delle cantanti più apprezzate in Italia e le sue canzoni sono davvero molto ascoltate in tutta la nostra Penisola. Ma nelle ultime ore ha fatto uscire fuori il suo lato maggiormente umano, infatti su Instagram ha mostrato a tutti pubblicamente la sua amatissima nipotina Andrea. Ha trascorso con lei anche il Natale e adesso è pronta a chiudere l’anno sempre in sua dolce compagnia. Nemmeno a dirlo, le due foto pubblicate dall’artista pugliese sono state un successone.

Tempo fa Alessandra Amoroso si era sbilanciata nuovamente sulla sua vita privata: “ono stata cresciuta con alcune nozioni culturali non vere. Mi sento completa senza essere madre e moglie; negli ultimi tempi sono successe tante cose: la morte di mia nonna, una storia finita, il lockdown e altre situazioni che mi hanno portata a guardarmi dentro. Ora posso dire con certezza che mi basto da sola, non cerco in altre persone la completezza”. Ma vediamo adesso che dedica ha fatto alla bambina.

Alessandra Amoroso ha immortalato lei e la nipotina Andrea in due foto all’interno della sua automobile e ha scritto come didascalia: “Da sempre grata alla vita e questi giorni mi stanno facendo riflettere. Provo a dare gioia condividendo la mia semplice quotidianità, fatta di piccoli momenti in famiglia e di tanto amore con la mia piccola nipotina Andrea, ma non smetto di pensare a tutte quelle persone che queste piccole cose, in questi giorni di festa, non sono riusciti a condividere con i propri cari, i miei cugini e i miei amici…”.





Poi Alessandra Amoroso ha aggiunto: “Provo a darvi energia, provo ad abbracciarvi tutti con il pensiero, io ci provo! Tutelatevi e abbiate pazienza. Vi mando amore, Sandrina”. E i fan hanno commentato: “Che belle che siete”, “Un abbraccio virtuale”, “Belle come nessuno mai”, “Sei proprio una persona meravigliosa, Alessandra non cambiare mai”. E altri ancora hanno scritto: “Sei una cucciola come sempre”, “Tu sei amore, gioia e spensieratezza. Ci manchi da morire, lontani ma sempre vicini”.

Alessandra Amoroso ha anche raccontato recentemente perché tra lei e Stefano sia finita la relazione sentimentale: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto. Mi dispiace, perché credevamo in una famiglia e nel nostro futuro insieme in egual misura. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è andata bene”.