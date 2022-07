Alessandra Amoroso e l’amore dopo Stefano Settepani. Era il gennaio del 2020, quando il magazine Chi ha annunciato la chiusura del legame sentimentale tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani: “Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato musicale Stefano Settepani, produttore. La causa potrebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei“. Poco dopo la cantante confermò tutto.

“Io e Ste non stiamo insieme da un mese – disse Alessandra Amoroso sulla fine dell’amore con .Stefano Settepani che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto. Mi dispiace, perché credevamo in una famiglia e nel nostro futuro insieme in egual misura. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è andata bene. L’entusiasmo salva la vita, che è troppo preziosa per non continuare ad amarla“.





Alessandra Amoroso parla della vita di coppia

Oggi Alessandra Amoroso torna a parlare della sua vita sentimentale e qualcuno ipotizza che al suo fianco ci sia un nuovo fidanzato. Queste le sue parole: “Mi piacerebbe molto condividere la mia vita con una persona, però deve valere la pena questa volta. L’amore non è delusione, lacrime, compromessi, soccombere a situazioni. Chi mi starà accanto dovrà avere amore non solo per me ma per la mia famiglia, il mio lavoro”.

Alessandra Amoroso sulla persona da avere al proprio fianco aggiunge: “Dovrà sorridere con me: dei miei trionfi e delle mie delusioni e gioie. Dovrà essere un valore aggiunto, un sostegno nel bene e nel male. Sono pronta a ricevere quell’amore sano, puro, genuino, che non è ancora arrivato”. La cantante è stata con Stefano Settepani dal 2015 al 2020 e i due progettavano anche di avere dei figli ma poi tutto è naufragato.

Nei giorni scorsi Alessandra Amoroso era finita al centro delle polemiche per aver rifiutato l’autografo ad una fan: “C’era poco tempo e tanta gente. Nel rispetto del pubblico e degli artisti che dovevano provare, ho preferito scambiare qualche chiacchiera con più persone per evitare di scontentare chi non avrebbe avuto un autografo. Metto sempre al primo posto il rispetto per il pubblico a cui sono grata. Per il resto dico: fate entrare l’amore. L’odio che mettete in giro non fa bene. Questo me l’ha insegnato mia nonna”.

