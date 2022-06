“Perché ho dovuto farlo”. Bufera su Alessandra Amoroso: ora svela il motivo del suo gesto

Alessandra Amoroso, perché non ha fatto l’autografo alla fan. Finalmente, dopo l’esplosione di polemiche scaturite nelle scorse ore, è arrivata la spiegazione ufficiale da parte della cantante. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha deciso di affidare il suo pensiero a Twitter ed è entrata nei dettagli, illustrando il motivo che l’ha spinta ad agire in quella maniera. Lei nel video diffuso in rete aveva già affermato che non poteva firmare per evitare di danneggiare altri suoi ammiratori, che non avrebbero avuto l’autografo.

Alessandra Amoroso, perché non ha fatto l’autografo alla fan, ora c’è tutta la versione dei fatti raccontata dall’artista pugliese. Alessandra ha negato un autografo a una ragazza spiegando che se avesse firmato il suo cuscino avrebbe dovuto fermarsi a fare autografi a tutti i presenti. Motivazione valida per i presenti? Non per tutti anche se l’artista non disponeva del tempo materiale per accontentare le richieste di tutti. Ma andiamo a vedere ora cosa ha scritto sul suo account social ufficiale.





Alessandra Amoroso, perché non ha fatto autografo alla fan

Alessandra Amoroso, perché non ha fatto l’autografo alla fan. Ecco arrivare le motivazioni via Twitter sull’episodio che inaspettatamente è diventato virale sul web. La cantante salentina ha esordito così: “Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto”.

Poi Alessandra Amoroso ha detto: “E in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo. Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente”, ha continuato ancora prima della chiosa finale.

Più che discutere Alessandra Amoroso, discuterei il comportamento dell’addetto alla sicurezza. Sembra quasi lui a porgere il cuscino quasi come a garantire che Alessandra avrebbe firmato per quel motivo. Purtroppo, anche se “ferma” è stata giusta. Stateci. pic.twitter.com/kHNvI81pjZ — Fran Altomare (@FranAltomare) June 27, 2022

Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits.

Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo. — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) June 27, 2022

Infine, Alessandra Amoroso ha aggiunto sull’autografo negato alla fan: “Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre. Fate entrare l’amore… Tutto quest’odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l’ha detto nonna!”.

“Perché lo hai fatto”. Alessandra Amoroso, il gesto che non è piaciuto ai fan