Alena Seredova è conosciutissima. Ex modella la sua relazione sentimentale con il calciatore della Juventus, Gianluigi Buffon, ha fatto sognare per anni. Dalla loro unione sono anche nati due splendidi figli, David Lee e Louis Thomas. Poi dopo la fine della relazione con l’atleta bianconero, Alena ha conosciuto l’attuale compagno Alessandro Nasi. Con lui ha concepito la terza figlia Vivienne, venuta alla luce precisamente nel maggio del 2020. .

La piccola è cresciuta ovviamente tanto ed è bellissima proprio come la mamma. Giusto qualche settimana fa l’ha mostrata in pubblico in occasione del suo primo compleanno. Alena Seredova, come spiegato anche poco tempo fa a Verissimo, ha dovuto farsi forza e rimettere le cose a posto nel suo cuore: “Ci ho messo un po’ di tempo ma adesso sono serena”. E lo dice ai suoi numerosissimi fan che non le hanno mai fatto mancare il loro sostegno. “Ho provato una delusione e un dolore pazzeschi”, le sue parole poco tempo fa nel salotto di Silvia Toffanin.

Ora anche Vivienne Charlotte è cresciuta. Tanto da compiere già i suoi primi passi. Ovviamente ci sono mamma Alena Seredova e papà Alessandro Nasi a sostenerla. Ma lei va che è una bellezza. Alena e il compagno Alessandro sono in vacanza e prendono per mano la piccola Vivienne. I tre passeggiano serenamente e la scena è davvero dolcissima, con la piccola che dondola, ma che comunque riesce a tenere il passo dei suoi genitori. Che forza!





È passato poco più di un anno e Vivienne Charlotte cresce in fretta. Lo hanno notato anche i numerosi follower che giusto pochi giorni fa, mercoledì 2 luglio, hanno inondato di mi piace la foto postata da Alena Seredova della sua ultima figlia. “Come è cresciuta ❤️ vola il tempo” gli fa notare un fan. Mentre un altro dice: “😍😍😍la mamma più bella d’italia che meraviglia😍😍😍cresce a vista d’occhio”.

È proprio un periodo magico per la bella Alena Seredova che, dopo il dolore per la fine della relazione con Gianluigi Buffon, ha ritrovato l’amore e la serenità accanto ad Alessandro Nasi. Proprio la nascita di Vivienne Charlotte sembra aver dato all’ex modella una seconda giovinezza. Superati i 40, si sa, mantenersi in forma è più complicato. Ma Alena ci riesce benissimo, anche grazie alla sua piccola: “Faccio tre volte la settimana pilates, e poi cammino, con Vivienne in passeggino”. Beh, d’ora in poi, a quanto pare Vivienne potrà camminare da sola!