Alberto di Monaco è volato in Sudafrica per andare a trovare la moglie Charlene Wittstock che da tre mesi è lontana dal Principato e dai suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Un viaggio di pochi giorni in cui la principessa ha potuto riabbracciare la famiglia. Era partita per una missione a sostegno della fauna locale. Inizialmente il suo sarebbe dovuto essere un soggiorno breve mosso da una nobile causa, poi però è subentrata un’infezione sinusale piuttosto importante, che ne ha impedito il ritorno a Monte Carlo e che soprattutto l’ha costretta a due interventi chirurgici per risolvere il suo problema di salute.

Le condizioni di salute di Charlene, che nelle ultime foto condivise sul suo profilo Instagram appare molto dimagrita e provata, le impediscono ormai da mesi di rientrare a Montecarlo. La lunga separazione forzata da Alberto e dai gemelli Jacques e Gabriella ha alimentato i rumors di una crisi di coppia che sembra addirittura irreparabile, con tanto di divorzio imminenti. Ora, per, è Alberto che ha deciso di rompere il silenzio sulla lunga guarigione di Charlene: il principe fa anche un importante annuncio.

In una intervista in esclusiva su People, Alberto rassicura tutti sulle condizioni di salute di sua moglie e vuole smentire nuovamente le voci sulla crisi. Stando alle parole del principe, pare che la moglie potrà riabbracciare i suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella, “prima del previsto”. In questa sua prima intervista da quando è tornato dal Sudafrica con i suoi figli, il principe decide di fornire ulteriori aggiornamenti medici e di rispondere ai media che parlano di problemi matrimoniali.





A causa di una serie di procedure mediche, messe in atto per correggere un precedente intervento chirurgico otorinolaringoiatrico e combattere l’infezione, Charlene si trova bloccata in Sudafrica da metà maggio. Ora Alberto di Monaco assicura che sua moglie “è pronta per tornare a casa”. Ovviamente, la data di ritorno a Monaco “dipende da ciò che dicono i medici”. E se i progressi continueranno, si potrebbe pianificare il viaggio di rientro entro questo mese. Pertanto, il principe assicura che Charlène potrebbe far ritorno a casa anche prima della data prevista – si parlava di fine ottobre. “Sono abbastanza sicuro che possiamo ridurre un po’ quel lasso di tempo”, dice Alberto.

Infine il principe prova anche a sdrammatizzare: scherzosamente dice che sua moglie si è dichiarata “pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave per tornare in Europa”. Alberto di Monaco rivela che la salute di Charlene è già migliorata dopo l’intervento chirurgico di quattro ore, effettuato lo scorso 13 agosto. Confessa che la principessa è “di buon umore”. Quando la scorsa settimana, in Sudafrica, Charlene si è riunita alla sua famiglia ha avuto modo di riabbracciare i suoi figli di 6 anni, per la prima volta dall’inizio di giugno.