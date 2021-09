Polemiche in arrivo per Albano e Romina Power. A quanto pare infatti la ex coppia più amati dagli italiani sarebbe ai ferri cortissimi. Da settimane del resto si parla di una lite profonda scoppiata dopo un’intervista che Romina non avrebbe gradito. Lite mai confermata direttamente ma che sembra trovare conferma in un’intervista a Verissimo ma pure in un’altra rilasciata a Di Più Tv. Di mezzo ci sarebbe ancora una volta Loredana Lecciso.



La speranza di Albano Carrisi di vedere scoppiare la pace tra la sua ex Romina Power e l’attuale compagna Loredana Lecciso è destinata a rimanere tale. I fatti dicono ben altro. Romina Power ha trascorso le vacanze in Puglia, ma si è tenuta alla larga da Cellino San Marco, residenza di Albano. Pare infatti che la cantante americana abbia da tempo una sistemazione tutta per sé. Proprio qui ha trascorso anche il lockdown del 2020.



Quest’anno, però, Romina ha deciso di affittare Villa D’Aquino, una dimora con piscina che si trova ad oltre un’ora di macchina da Cellino. Sembra proprio, come detto, che Romina Power non abbia gradito le ultime dichiarazioni di Albano. Intervistato dal settimanale Oggi il cantante ha raccontato di essere felice accanto a Loredana Lecciso.





Albano e Romina, le ragioni della crisi



Non solo, Albano ha anche confessato di essersi pentito di aver concesso a troppe persone di intromettersi nella sua vita di coppia: “Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia”. Un ulteriore elemento che lascia pensare una crisi insanabile tra la coppia c’è stato a Verissimo.



Quando Silvia Toffanin ha chiesto ad Albano se Romina è felice dell’arrivo del terzo nipotino, il figlio di Cristel Carrisi, l’artista ha replicato con titubanza. “Si, penso sia felice, non l’ho sentita”. “Sta andando in Croazia con la sua ex moglie Romina?”, ha invece chiesto la giornalista della rivista Di più tv edita da Cairo Editore. Albano ha risposto con incertezza: “Sinceramente non so niente. Sto partendo io, non so quando Romina raggiungerà nostra figlia”.