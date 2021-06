“I miei figli…”. Albano Carrisi, cosa succede nella famiglia. La voce sul suo conto è partita forte

Albano Carrisi è finito al centro di numerose voci nell’ultimo periodo e in particolare un dettaglio emerso qualche giorno fa ha lasciato tutti senza parole. C’erano infatti state delle indiscrezioni che facevano presupporre un certo favoritismo da parte dell’artista di Cellino San Marco nei confronti di un figlio in particolare. Adesso è stato lo stesso cantante a rompere il silenzio e a dire la sua su un episodio che stava facendo tanto discutere nel web e di cui se ne stava parlando ancora.

Nei giorni scorsi vi abbiamo invece parlato di un argomento più leggero, ovvero la sua tenuta situata nel comune brindisino. Il costo è decisamente alla portata, infatti una camera matrimoniale con colazione inclusa nel prezzo costa poco più di 100 euro a notte in bassa stagione. Per una notte nella camera classica occorre spendere 190 euro e 280 nella suite. Cifre che possono comunque essere spese quasi da tutti e che garantiscono una vacanza davvero indimenticabile. Ma veniamo all’attualità.

In particolare, la giovane Jasmine Carrisi aveva dichiarato a proposito di papà Albano Carrisi e di suo fratello Bido: “Mio fratello Bido che quest’anno finisce il liceo in Svizzera vuole studiare per gestire la tenuta”. E si era dunque pensato che l’eredità della tenuta di Cellino San Marco fosse solo per lui. Dopo aver letto questi rumor sul suo conto, il cantautore pugliese ha deciso di rilasciare un’intervista a ‘TgCom24’ e qui è stata fatta finalmente piena luce su un fatto che aveva gettato molte ombre.





Albano Carrisi ha avuto sei figli e non ha alcuna intenzione di agevolare uno, in questo caso Bido, rispetto a tutti gli altri. Queste le sue parole: “Non ho mai pensato né detto che darò tutta l’azienda a mio figlio Bido. Si tratta di una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli. Sicuramente è una frase interpretata male, ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10% per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali. Il mio sono eterno lo voglio vivere in pace”.

In conclusione Albano Carriai ha detto a ‘TgCom24’: “Fa più notizia un uomo che morde un cane e non un cane che morde un uomo”. Quindi, l’artista ha smentito categoricamente e rispedito al mittente tutte le insinuazioni secondo le quali è pronto ad aiutare maggiormente Bido, lasciandogli in eredità la tenuta. Con queste dichiarazioni si augura che le polemiche cessino subito.