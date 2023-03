Una vera e propria notizia bomba è stata diffusa su Albano Carrisi e ad essere coinvolta è anche l’emittente Mediaset. Il grande cantante di Cellino San Marco sta per raggiungere un obiettivo davvero importante nella sua vita e a quanto pare l’azienda vorrebbe supportarlo al massimo. Voci molto insistenti stanno circolando da ormai diverse ore e si attendono ovviamente conferme anche dal diretto interessato. Il quale starebbe già lavorando alacremente per farsi trovare pronto per questo evento.

Quindi, molto presto ad Albano Carrisi potrebbe succedere qualcosa di memorabile con Mediaset in prima fila a seguirlo passo dopo passo. Nei giorni scorsi si è soffermato sul suo prossimo compleanno e ha svelato al settimanale Nuovo Tv: “Vorrei sul palco Loredana Lecciso e Romina Power perché mi hanno fatto il regalo più bello ovvero i miei figli”. Al Bano ha poi dichiarato che c’è un altro desiderio che vorrebbe vedere esaudito, ovvero la pace tra Russia e Ucraina. Ma ora c’è dell’altro.

Albano Carrisi e Mediaset: cosa sta per succedere

C’è un avvenimento significativo che avrà luogo tra meno di due mesi. Infatti, il 18 maggio Albano Carrisi spegnerà ben 80 candeline. Un compleanno davvero speciale per l’artista pugliese, quindi Mediaset starebbe studiando qualcosa di clamorosamente bello. Lui ha già deciso cosa farà quel giorno e l’emittente di Pier Silvio Berlusconi è pronto a sostenerlo in questa fase storica della sua vita. Andiamo a vedere cosa dovrebbe succedere a primavera inoltrata e molto probabilmente su Canale 5.

Lui sarà presente all’Arena di Verona, dove darà vita ad uno spettacolo intitolato 4 volte 20 e ci saranno tanti ospiti e sicuramente colleghi illustri, che festeggeranno Al Bano a dovere. Il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia ha rivelato cosa dovrebbe fare Mediaset: “Lo show sarà visibile a tutti perché molto probabilmente sarà trasmesso, con data ancora da definire, su Canale 5“. Quindi, non è detto che sarà in diretta, potrebbe quindi essere mandato in onda nelle settimane successive. Per la gioia comunque dei telespettatori.

Sul profilo Instagram di Albano Carrisi, l’evento è presentato così: “Al Bano ripercorrerà gli oltre 50 anni di carriera, spaziando con naturalezza dal repertorio pop alla romanza, dall’atmosfera gioiosa a quella più intima. Una grande festa popolare, un evento unico al quale parteciperanno grandi ospiti della musica italiana”.