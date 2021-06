“Io e Loredana Lecciso…”. Albano Carrisi, finalmente la verità: “L’argomento è chiuso”

Albano Carrisi e Loredana Lecciso, il cantante di Cellino San Marco smentisce le voci. Una coppia che non si può e non si vuole mai perdere di vista. Finiscono sotto la luce dei riflettori dopo quelle voci che avrebbero ‘gridato’ alla crisi di coppia. Tutto mentre nello studio di Oggi è un altro Giorno Romina Carrisi si è lasciata andare al racconto di alcuni aneddoti di famiglia.

Parole ricche di stima e di ammirazione quelle di Romina Carrisi davanti alle telecamere dello studio televisivo. A proposito dell’atmosfera magica che riescono a creare Albano e Romina Power durante le esibizioni, la Carrisi ha così spiegato: “Sono una favola dei giorni d’oggi”, per poi aggiungere: “Si potrebbe scrivere un libro su loro due. Provengono da due mondi diversi, in pochi hanno avuto la fortuna di incastrarsi in maniera perfetta come loro”.

“Avevano tante cose in comune e questo ha creato un legame speciale ed una loro sinergia”. Ma nulla più tra di loro. Albano e Romina Power condividono certamente un legame di reciproco affetto, ma nella vita sentimentale del cantante di Cellino San Marco c’è posto solo per lei. Ovviamente stiamo parlando di Loredana Lecciso, tirata in ballo di recente a proposito di una crisi di coppia.





Un amore che sembra destinato a non spegnarsi mai, lo ha confermato Albano Carrisi durante un’intervista rilasciata per il settimanale Voi, dove ha prontamente smentito tutte le voci messe in circolo su un allontanamento. Il cantante ha sottolineato: “Siamo vittime del gossip, che non amo, però è chiaro che stiamo insieme! Il pubblico, che segue appassionato le mie vicissitudini da decenni, è consapevole che per me la famiglia è sacra, e con tale visione, io e Loredana non l’abbiamo mai mollata!”.

Poi ha aggiunto: “Anzi, abbiamo riunito e rinsaldato la nostra, e siamo pacificamente sereni e felici. Se mi chiedi quindi se stiamo insieme, ti rispondo certo che stiamo insieme… non ci siamo mai lasciati!”.E a proposito di famiglia, il cantante ha poi rivelato un piccolo aneddoto sul figlio Bido: “Tutti i miei figli sono portati per l’arte, tranne uno: Bido! Non gliene potrebbe fregare di meno! Continua a dirmi: “Papà, da grande sarò il direttore di questa azienda che tu hai creato, voglio continuare il tuo operato!”.