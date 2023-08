Devastante perdita per Alba Parietti, che nelle ultime ore ha scritto un post in cui ha annunciato di essere stata colpita da un lutto. Stessa cosa è stata fatta dal figlio Francesco Oppini, anche lui distrutto dalla brutta notizia. E lei ha avuto un dolore doppio perché non è potuta stare vicina negli ultimi momenti della sua vita, a causa di un impegno lavorativo a Palmi (Reggio Calabria). Ha infatti presentato una serata, nascondendo una sofferenza immane.

Poi su Instagram Alba Parietti ha esordito così, parlando del suo lutto: “Avrei tanto voluto piangere e non potevo. Eri così indifeso e sofferente da stringere il cuore. Proprio questa settimana senza poterti dare un ultimo abbraccio. Il bello e il brutto di questo lavoro è che obbliga a metterti una maschera ti obbliga a svuotarti di te e infilare il sorriso e questo ti insegna a separati dalla realtà per non sentire il dolore. Eri famiglia per me, famiglia che non ho più”.

Alba Parietti in lutto: “Non potrò più vederti”

Il ricordo di Alba Parietti nei confronti di chi ha rappresentato tanto nella sua vita è proseguito ancora sui social, infatti sempre in relazione al suo lutto ha aggiunto: “Mi mancherà trovarti ad aspettarmi. Ciao Papu, ero lontana ed impotente. Sono sicura che mamma sia subito venuta a prenderti e a dirti “ma poveraccio , cosa ti hanno fatto?”. Riempiendoti delle carezze che ricercavi. Venghi sarà tanto triste ora. E tu, piccolo tenero dolcissimo Papu, mi rimani appiccicato negli occhi così martoriato e mi struggo al tuo pensiero perché non ti vedrò mai più“.

A morire è stato il suo gatto Papu, che aveva 15 anni. La showgirl e conduttrice ha concluso così il suo post, accompagnato da una foto del felino: “Corri veloce, quando torno a casa ti immaginerò sempre entrare e accoccolarti sul mio letto nelle notti di pioggia e dormire insieme alle tua fusa”. Nel corso della serata in terra calabrese, si è anche rivolta direttamente al pubblico presente: “Chi ama gli animali mi può capire, ho perso il mio gatto dopo 15 anni insieme”.

Oppini ha invece scritto: “Un pezzo di te sarà sempre dentro di noi, nei nostri pensieri e cuori, anche se questa sera, come tutte le volte che purtroppo succede, un pezzo di me è volato via assieme a te. Mancherai Papulino, un giorno tutti saremo nuovamente assieme per guardarci, respirare, correre e dormire assieme”.