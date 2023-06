uAlba Parietti, momento magico. L’amore con Fabio Adami sembra procedere a gonfie vele a giudicare dalle ultime foto social di una fuga romantica a Capri. E anche sul fronte lavoro finalmente è arrivato l’annuncio che il suo pubblico aspettava da mesi: sta per andare in onda il suo nuovo show. Dopo mesi e mesi di rinvii e di polemiche, ‘Non sono una signora’ inizierà il prossimo 29 giugno. Ne ha dato notizia la diretta interessata, che per l’occasione ha indossato un’inedita parrucca nero corvino.

“Vi fosse mai passato di mente. Dal 29 giugno su Rai 2 in prima serata parte Non sono una signora. Un’avvincente gara a chi meglio si cala nei panni di una favolosa Drag Queen. E chi è più calata di me?!”, ha scritto nella didascalia del post Alba Parietti per ricordare a tutti l’appuntamento in tv con il suo nuovo show dedicato al mondo delle Drag Queen. Non sarà piaciuta troppo in versione mora, ma a quasi 62 anni Alba è pur sempre uno schianto.

Alba Parietti in costume, “un’adolescente di quasi 62 anni”

Manca un mese esatto al momento di spegnere 62 candeline. Certo, a vederla non si direbbe. Soprattutto in costume. L’estate per Alba Parietti è già iniziata: nelle nuove foto social ha mostrato ai suoi tanti fan uno splendido trikini gioiello total black che le sta divinamente. Sembra una ragazzina, altro che 62 anni…

“Considerato che è il primo giugno e che manca un mese esatto al mio sessantaduesimo compleanno, posso dichiarami soddisfatta – ha scritto nel post allegato ai selfie che, ovvio, hanno scatenato un’infinità di like e di complimenti – Vi fa piacere? A me pure… Vi infastidisce la mia vanità? Fatevene una ragione, alla mia età non potrete rieducarmi”.

“Mi piaccio così sfacciatamente vanitosa – prosegue Alba Parietti nel post -. Sono un’adolescente di quasi 62 anni e vivo così come mi pare. Se mi avessero detto che a questa età mi sarei sentita così bene e piena di gioia e di vita non ci avrei creduto. Questa è la stagione migliore, perché faccio quello che mi sento di fare e sto con chi mi rende felicissima. Gioco con le carte più belle della partita che la vita mi ha messo in mano”.