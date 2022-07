Alba Parietti, la foto del lato B fa impazzire tutti. La showgirl sa come sorprendere i suoi fan e ce l’ha fatta anche nelle ultime ore con un post Instagram da urlo. Decisamente lunga anche la didascalia scelta dalla donna per raccontare questa immagine, che comunque parlava già da sola. Un momento che ha davvero fatto piacere a migliaia e migliaia di suoi follower, che hanno iniziato a inondarla di mi piace e di commenti. E non sono mancate neppure le reazioni di diversi personaggi famosi.

Alba Parietti, la foto del lato B è un grande successo. A proposito della mamma di Francesco Oppini, è intervenuta anche sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: “Siate ancora una volta meravigliosi come tutti vi amiamo e volate sopra la spazzatura, le critiche le cattiverie perché voi e i vostri figli meritate un bellissimo finale fatto di stima, affetto e condivisione”, ha scritto lei. Che poi parla anche dell’ondata mediatica arrivata con la separazione. “Pressione dei media è dura”.





Alba Parietti, la foto del lato B fa impazzire i fan

Alba Parietti, la foto del lato B fa brillare gli occhi a tutti i suoi follower. Che hanno potuto leggere la seguente didascalia: “Mi dicevano che era bellissimo e io ci ho sempre creduto sulla parola. Non avendo uno specchietto retrovisore. Sono torinese quindi diffidente. Ma ogni tanto bisogna pur fidarsi del prossimo 😂😂 Magari adesso non lo è più come una volta, ma Vittorio Sgarbi mi dice che sono un “monumento nazionale” e se mi ritocco devo chiedere il permesso alle belle arti”.

Infine, Alba Parietti ha aggiunto: “Mi accontento di averlo avuto bellissimo in passato e tantissimo, anche oggi, seppur in senso metaforico. Bisogna sapere accontentarsi per godere 😂😂❤️❤️❤️❤️ occhio non vede cuore non duole, la forza di gravità non avrà il sopravvento sulla mia granitica perseveranza a mostrarlo 😂😂😂per dirla alla Pirandello “ così e’ se vi pare “anzi culo e’ se vi pare”. Ma andiamo a vedere insieme che tipo di reazioni sono giunte anche dai follower famosi.

Uno dei primi a commentare è stato Salvo Sottile: “Grande Alba, chi si accontenta gode due volte”, poi è stata la volta di Sabrina Salerno che ha inviato un cuore e di Stefania Orlando: “E sto applaudendo”. Altri hanno scritto: “Hai un fisico da paura, non si discute”, “Alba, sei bellissima fuori e soprattutto dentro. Le persone invidiose e le polemiche sono solo fatte da coloro che vorrebbero essere come te”.

