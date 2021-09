Alba Parietti è tra le donne dello spettacolo più attive sui social network. Ogni giorno praticamente racconta la sua vita ai follower tra video ricordo, fotografie del presente e del passato e non di rado usa Instagram anche per sfogarsi o rispondere a certe provocazioni. Insomma, sul suo profilo non ci si annoia mai, anche perché spesso fa vedere anche immagini che nemmeno i suoi fan più accaniti hanno mai visto prima.

Come quelle delle sue bellissime case. Alba Parietti ha infatti una vera passione per la ristrutturazione e l’arredamento, talmente forte da averne fatto un secondo lavoro come spiegato da lei stessa tempo fa: “Credo che questo sia diventato il mio secondo lavoro perché è anche una grandissima passione. Ora sto terminando la casa di Francesco, ogni volta è un enorme piacere perché creare, costruire, vedere la tua fantasia il tuo gusto diventare sostanza, tangibile mi dà una enorme soddisfazione”.

Alba Parietti, che casa a Roma: le foto

“Credo che le case siano state sempre il mio vero sfogo per il mio estro o talento – ha proseguito Alba Parietti – Quando le passioni diventano un lavoro in cui ti ritrovi, ti specchi ti sentì soddisfatta. Non importa quanto sia il guadagno, non c’è prezzo per assomigliare all’ideale che si ha di sé stessi”. Curiosi ora di vedere una delle sue tante, splendide case?





Dopo quella di Ibiza, ecco quella di Roma. Su Instagram Alba Parietti ha mostrato diverse fotografie scattate in ogni stanza della casa che, scrive lei, è ispirata un po’ a una casa inglese e un po’ a quella della campagna francese. “La mia grande passione è sempre stata ristrutturare ed arredare. Lo faccio seguendo un criterio, dove si trova la casa, il mio gusto personale (essendo questa la mia casa romana) anche quando non le abito e l’ambito, il palazzo e l’affaccio”.

“Questa casa l’ho fatta per abitarci , ha un sapore molto simile alle altre. Un’ispirazione tra la casa inglese e quella di campagna francese. Per me arredare, dare forma ai miei pensieri e’ una forma d’arte e uno sfogo. Mi piace vedere dare forma ai miei pensieri” ha concluso nella didascalia del post in cui mostra i vari punti della casa romana. Che, a giudicare dai commenti sotto, è piaciuta molto. Soprattutto il bagno.