Alba Parietti è sicuramente una delle donne del mondo dello spettacolo più attiva su Instagram. Da anni e anni in tv, la conduttrice e showgirl sta per compiere 60 anni anche se non si direbbe. E proprio perché è solita postare sul suo profilo social foto e video del suo quotidiano spesso si ritrova a fare i conti coi cosiddetti hater a cui però risponde per le rime.

È successo anche negli ultimi giorni, quando un filmato provocatorio e alcuni scatti sexy hanno scatenato i follower più agguerriti, che hanno puntato il dito contro i soliti ritocchini estetici. Dunque Alba Parietti, che il 2 luglio spegnerà 60 candeline, ha voluto replicare con un video in cui balla sulla vasca da bagno in costume.

Alba Parietti mostra la sua splendida casa di Ibiza



“Prima che qualcuno mi faccia foto orrende con il sole a picco e mi rompa gli zebedei con la storia dell’età… sessanta e non sentirli… di testa soprattutto!”, ha ironizzato. Quindi l’affondo: “Meglio una barbagianna tarda a convinta e felice, che una giovane insoddisfatta e frustrata che la vita non se la gode…. quant’è Bella giovinezza che si fugge tuttavia chi vuol esser lieto sia, quindi lasciate in pace quindi la zia…io sono una donna di una certa età, semmai di un’età certa. Ciao rosiconi!”.







Insomma, Alba Parietti non è certo una che resta in silenzio. E dire che l’estate, quindi le foto in costume che non tarderanno ad arrivare, è appena cominciata… Ma a proposito di bella stagione, la mamma di Francesco Oppini è già volata a Ibiza e tra un video e un altro con l’amica Paola Barale ha mostrato al suo pubblico social quella che definisce proprio “casa mia”.

E che casa! Anche l’estate scorsa Alba Parietti aveva rivelato qualche spazio ai fan di Instagram. E ora, attraverso le Storie, ha mostrato alcuni dettagli pazzeschi dell’esterno. Questa casa ha una terrazza bellissima, arredata nei minimi particolari con tavolo, sedie, cuscini e anche tanto verde. Poi la vista: Alba inquadra un panorama a dir poco mozzafiato. Come un quadro. Insomma, un angolo veramente invidiabile.