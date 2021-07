Al Bano Carrisi che lo scorso anno era in giuria insieme con la figlia Jasmine non sarà tra i giudici di The Voice Senior. Un fulmine a ciel sereno tanto che Al Bano ha deciso di dire la sua sulle colonne di Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti. E dice: “Non so per quale ragione. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale”. Non si conoscono ancora i motivi, ma lui insieme a sua figlia Jasmine aveva dato l’ennesima prova di essere un vero leone.



“Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia”, racconta Al Bano. “Sì, avrei voluto ripetere l’esperienza con Antonella Clerici e tutto il team dei giurati, perché è stata molto interessante e divertente. Ma se la direzione ha deciso così, io non posso dire nulla”. Al suo posto arriverà probabilmente Orietta Berti. E alla collega dice: “Goditi questa nuova situazione”. Al Bano, 78 anni, è tornato a parlare anche del suo rapporto con Romina Power.



“Nel 1996 ha scelto la sua vita – ricorda l’artista pugliese -. Abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte. Tutti pensavano che da uomo del Sud quale sono non avrei mai potuto rifarmi una vita: io invece me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso”. Dopo Al Bano, la palla è passata a Loredana Lecciso che non ha avuto peli sulla lingua.







La Lecciso, che non nomina Romina – ma pare proprio far riferimento a lei -, sottolinea: “Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia. I momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più”. Così Loredana che aggiunge.



“Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini. E ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità. Noi abbiamo i nostri spazi, li preserviamo, ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo, ci ritroviamo”. Poi sul matrimonio.

“Siamo stati entrambi già sposati in passato. Forse 15 anni fa mi avrebbe fatto piacere il matrimonio, ma solo per una questione di ordine: ora non lo vedo come un bisogno. Sto bene con Al Bano e lui con me”, conclude la Lecciso. Chi pensava in una cerimonia nuziale imminente resterà con l’amaro in bocca.