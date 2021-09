Super novità per Aida Yespica, il cui cuore è tornato a battere per un uomo. Ebbene sì, secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl originaria del Venezuela ha ritrovato nuovamente l’amore. Manca la conferma da parte della diretta interessata, ma tutto fa pensare che sia effettivamente la verità. Ricordiamo che è stata fidanzata con Geppy Lama per parecchio tempo, poi le loro strade si sono divise ufficialmente e ora lei ha deciso di voltare pagina e di riprovarci seriamente con un altro.

Era circolata tempo fa la notizia che Aida Yespica avesse avuto una relazione con il calciatore Ozil. Tramite lo studio legale degli avvocati Luca Simioni del Foro di Treviso e Karen Raffa del Foro di Bologna fa sapere di aver dato mandato “affinché tutelino i miei diritti nelle sedi opportune. Le infamanti notizie sulla mia persona pubblicate in questi giorni su numerose testate nazionali e internazionali sono totalmente false, oltreché gravemente lesive del mio onore e della mia immagine di donna e, soprattutto, di madre”.

A fornire queste nuove notizie sulla vita sentimentale di Aida Yespica ci ha pensato il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini. Non si tratta di un uomo conosciuto nel mondo dello spettacolo o della televisione, ma è comunque una persona molto importante nel suo campo e decisamente influente. Lei ha avuto diverse relazioni in passato, con Matteo Ferrari, Leonardo Gonzales, Roger Jenkins e Geppy Lama e ora sembra aver trovato la nuova anima gemella che spera sia quella definitiva.





Aida Yespica sarebbe legata sentimentalmente a Mirco Maschio, imprenditore originario del Veneto e della città di Padova in particolare. Nato nel 1977, è diventato presidente nel 2015 del gruppo ‘Maschio Gaspardo’, un’azienda che è nata grazie al papà Egidio Maschio, che è deceduto, e dal fratello Giorgio. Si tratta di un’impresa che è dedita alla produzione di attrezzi agricoli sia per quanto riguarda il mercato del nostro paese che quello straniero. E Aida Yespica sarebbe già andata a convivere con l’uomo.

Aida Yespica si era lasciata con Geppy Lama dopo tre anni. I due si erano conosciuti a Ibiza dopo che la a showgirl era da poco uscita da una relazione importante con Enrico Romero, un finanziere con cui stava per convolare a nozze. Dato il momento, Geppi ha corteggiato molto Aida ed è riuscito a conquistarla con il suo charme e le sue buone maniere. Quindi sono andati prima a Bormio, poi a Miami. Infine l’addio.