Il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli, genitori della piccola Gisele, è naufragato mesi fa. Poco dopo che la conduttrice trentina è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. Ma anche se è passato diverso tempo, hanno entrambi mantenuto stretto riserbo sulla fine della loro unione. Tanto lei, quanto lui si sono sempre limitati a dire che c’erano incomprensioni e dunque l’equilibrio su cui si reggeva la relazione si era rotto.

Ma nelle ultime ore si è tornati a parlare di questa ex coppia per via di un post pubblicato da Roberto Parli sul suo profilo Instagram. Si tratta di uno scatto in cui la sua ex moglie, Adriana Volpe appunto, è ritratta accanto a Marco Profeta, musicista, avvocato e personaggio televisivo.

Adriana Volpe, l’ex marito: “Lui girava nudo per casa davanti a nostra figlia”

“Chi è questa persona? Adesso basta! – esordisce nella didascalia del post l’imprenditore – Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti!”







E ancora, salvo poi cancellare il post: “Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!”. Un post che ha subito scatenato i fan di Roberto Parli. Che ha poi risposto: “Solo l’inizio! La verità vincerà sempre! E vi anticiperò io tutto!”.

A stretto giro è arrivata la replica di Adriana Volpe, che ha deciso di rispondere così a questo duro sfogo dell’ex marito: sottolineando come l’uomo abbia “gravi problemi”. “Ho letto un post che devo duramente censurare – ha scritto la conduttrice – E che purtroppo palesa i gravi problemi di mio marito, basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia ed oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede”.