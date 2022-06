Adrian Grenier, matrimonio a sorpresa per il famoso attore che ha davvero colto tutti di stucco con i fiori d’arancio più inaspettati di sempre. Infatti, non c’era stato alcun annuncio ufficiale precedente alla pubblicazione delle foto riguardanti le nozze, celebrate in un posto bellissimo. E sono state veramente molto interessanti anche le parole dell’uomo, che ha raccontato nei minimi dettagli in un’intervista ciò che è avvenuto nel giorno più bello della sua vita e ovviamente anche della sua neo moglie.

Adrian Grenier, matrimonio a sorpresa per l’attore

Dunque, per Adrian Grenier matrimonio indimenticabile e inaspettato con la sua Jordan Roemmele. Nella sua conversazione con un giornalista di People, l’attore del film Il diavolo veste Prada ha affermato: “Non era pianificato, siamo fuggiti sulle montagne dell’Atlante, mentre eravamo in vacanza con gli amici. Abbiamo approfittato della felicità del momento e abbiamo deciso di sposarci. Non avevamo gli anelli e quindi abbiamo usato due pezzi di spago”. Molto semplice anche il bouquet, che aveva solamente un mazzo di rose.

Poi è stato rivelato che a celebrare il matrimonio di Adrian Grenier e Jordan Roemmele è stato RY X, ovvero il cantante originario dell’Australia che è molto amico di entrambi. E, sempre su People, l’attore ha aggiunto: “Eravamo con un gruppo di amici incredibili, si sono impegnati tantissimo e con amore per realizzare un matrimonio dal nulla. Se ci avessimo provato, non avremmo potuto organizzare nozze migliori”. E il sì è avvenuto in Marocco, con Adrian che ha sposato la donna presente nella sua vita dal 2017.

Adrian Grenier ha 45 anni ed è dunque molto noto soprattutto per il film Il diavolo veste Prada. In questa pellicola ha interpretato il personaggio Nate, ovvero il fidanzato di Andy, personaggio impersonato dall’attrice Anne Hathaway. Recentemente è stato protagonista anche di una miniserie televisiva, che si intitola Clickbait.

