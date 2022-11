Brutta notizia per Uomini e Donne. Un’ex dama si è separata e quindi il matrimonio è finito dopo pochissimo tempo. Avevano annunciato in pompa magna le loro nozze, postando anche una meravigliosa foto col bacio dopo il sì, ma a quanto pare sono durante solamente due mesi. A confessare tutto è stata la stessa donna, che ha avuto la forza di rilasciare un’intervista a Donnaspia.it. E i telespettatori sono decisamente increduli dinanzi a questa comunicazione, visto che sembrava che si amassero alla follia.

I fan di Uomini e Donne hanno dunque saputo che l’ex dama si è separata, chiudendo immediatamente il suo matrimonio. E lei è arrivata a prendere anche una decisione drastica, ovvero quella di non avere più voglia di avere rapporti sessuali con gli uomini. Queste le sue prime parole: “A malincuore ti dico che è finita. Dalla mia relazione con lui ho capito una cosa, ovvero che il vero amore si incontra una sola volta nella vita e non è detto che sia per sempre. Ci sono amori talmente forti che li senti, anche se vi trovate ai lati opposti dell’universo”.

Uomini e Donne, l’ex dama Daniela Di Napoli si è separata

Dunque, a distanza di appena due mesi dai fiori d’arancio, l’ex Uomini e Donne ha detto addio a suo marito. L’ex dama del dating show si è separata e ha ancora aggiunto a Donnaspia.it: “Però per tanti motivi non si può stare insieme, così forte non ho mai amato e sono sicura che non succederà mai più. Era la mia anima gemella, era quello che si chiama amore e ti dico una cosa: non farò mai più l’amore nella mia vita perché quando provi certe sensazioni tutto quello che viene dopo non è paragonabile”.

Ad essersi lasciata subito dopo essersi goduta il viaggio di nozze col coniuge è stata Daniela Di Napoli, separatasi da Emiliano De Cesaris dopo circa 60 giorni. E queste sono state le altre rivelazioni della donna, ovviamente rattristata per l’accaduto, visto che il 25 agosto dell’anno scorso aveva coronato il suo sogno di sposare la sua anima gemella: “Capiterà che avrò altre relazioni, ma quando facevo l’amore con lui era fusione delle nostre anime oltre che dei corpi. E non ricapiterà mai più, queste cose le incontri una sola volta”.

E infine Daniela Di Napoli ha chiosato: “Sono una donna fatta a pezzi che ha trovato la forza di raccogliere e mettere insieme. Ora l’unica cosa che vedo è il presente: io, i miei figli e il lavoro”. Lei lavora a Poste Italiane ed è anche una barlady. In passato è stata atleta sportiva di nuoto pinnato. L’ex marito Emiliano De Cesaris è noto invece per aver partecipato a Temptation Island 2 come tentatore.