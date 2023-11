Bellissime le immagini pubblicate dalla conduttrice italiana, che ha festeggiato sua nonna, in grado di raggiungere un traguardo veramente ambizioso. Ha compiuto 100 anni ed è ovviamente festa grande in famiglia, dato che tutti sono felicissimi di poter trascorrere con lei ancora del tempo. E ciò che sorprende sia la vip che tutti i suoi fan è la grande attività dell’anziana donna, la quale dimostra certamente molti meno anni di quelli che ha realmente.

Un entusiasmo smisurato per la conduttrice italiana, artefice di un post su Instagram diventato virale in poche ore. La nonna di 100 anni ha letteralmente conquistato tutti e ha anche aggiunto dei dettagli su quello che la signora riesce ancora a fare nonostante la veneranda età. Ha anche pubblicato un video, a dimostrazione del fatto che lei sia più vispa che mai e molto felice di aver festeggiato il secolo di vita.

Festa grande per la conduttrice italiana: la nonna ha compiuto 100 anni

Il commento della conduttrice italiana, che ha voluto mostrare a tutti la forma smagliante della nonna nonostante i 100 anni appena festeggiati, è stato il seguente: “E sono 100!!! Auguri nonna! Auguri auguri auguri! La tua forza, la tua energia, le tue risate sono tutto per noi. Ti amiamo tanto. Tanto. P.S.: mi batte ancora a burraco, balla e cucina i nostri piatti preferiti”. Nonna Mela ha festeggiato il compleanno nella capitale Roma con un buonissimo piatto di pasta e cantando il brano Aggiungi un posto a tavola di Johnny Dorelli.

Si tratta della nonna di Alessia Marcuzzi, che ha letto anche un commento di una famosa, ovvero l’ex GF Margherita Zanatta: “Dove si firma per arrivarci come lei?”. La presentatrice, come ricordato dal sito Today, aveva già parlato dell’amata parente tempo fa: “Lei è il motore di tutto, spero di aver preso la stessa leggerezza che la fa sembrare sempre una ragazzina, e la stessa profondità d’animo che mi ha fatto rimanere sempre con i piedi per terra”.

Hanno festeggiato nonna Mela anche tanti personaggi famosi come Laura Pausini: “Auguriii”, Elena Sofia Ricci: “Oddio che bello!!!”, Monica Leofreddi: “Daje, auguri”, Mara Venier: “Auguriiii” e Mietta: “Auguri alla tua nonna, che bella!!!”.