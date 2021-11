Come ogni anno, il 15 novembre scatta l’obbligo di montare gomme invernali. E sarà lo stesso anche lunedì 15 novembre 2021. In gran parte dell’Italia scatta l’obbligatorietà di effettuare il cambio con pneumatici invernali. Ma cosa significa? A tutti gli automobilisti viene obbligata l’adozione di gomme recanti la dicitura M+S, ovvero Mud and Snow (fango e neve) per poter circolare su strada senza incorrere in sanzioni, oppure di avere a disposizione nel bagagliaio le catene da neve da utilizzare in caso di necessità. Non è un semplice consiglio, è necessario farlo.

Naturalmente, se montate gomme invernali la legge prevede l’obbligo di installare pneumatici adeguati alla stagione estiva. Stando al dettato della normativa, disciplinata dal nostro Codice della Strada, l’automobilista che circola su strade in cui vige l’obbligo delle gomme invernali, sprovvisto di questa tipologia di pneumatici o di catene a bordo, rischia una sanzione da 41 a 168 euro se viene fermato mentre circola nei centri abitati e da 84 a 355 euro se l’accertamento avviene al di fuori. Ma non è finita, perché nel peggiore dei casi l’accertatore può disporre il fermo del veicolo finché questo non viene messo in regola.

Ma non è per tutti così: l’obbligo non vale per chi monta un set di gomme 4 stagioni. Secondo, se le gomme hanno un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato dalla carta di circolazione, allora è possibile utilizzarle tutto l’anno. L’obbligo sul cambio gomme invernali-estive deve essere rispettato, altrimenti si incorre in sanzioni amministrative che partono da un minimo di 422 euro e arrivano a un massimo di 1.682 euro e ritiro del libretto di circolazione.





Ma una pratica annuale come questa, quanto costa? Come sappiamo, il cambio gomme invernali (o stagionale) implica tre voci di costo: 1. l’acquisto delle gomme; 2. il montaggio; 3. la custodia delle gomme. Per uno pneumatico estivo si va da un minimo di 70 euro (low cost) e si arriva a 140 euro per marche premium come Bridgestone o Pirelli.

Il prezzo del montaggio varia da città a città: il costo minimo che abbiamo riscontrato noi di automobile.it è di 30 euro, ma ci siamo visti chiedere anche 70/80 euro da alcuni gommisti milanesi. Infine, per la custodia la media si aggira intorno ai 40 euro. Un costo da preventivare quando si acquista un’auto, oltre al bollo, l’assicurazione… da qualche anno anche le gomme invernali.