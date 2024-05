Harry e William, non c’è pace per i due fratelli. Da mesi la vita dei reali inglesi è ancora più del solito sotto la lente d’ingrandimento della stampa. La malattia di Re Carlo, il male di Kate Middleton, l’isolamento forzato di William e il comportamento di Harry scatenano discussioni, ma anche una forte vicinanza da parte dei sudditi in questo delicato momento. Gli ultimi avvenimenti parlano chiaro.

I contrasti non sono finiti all’interno della Royal Family, tutt’altro. Al di là delle voci, piuttosto altalenanti, sulla salute di Carlo e Kate, si parla sempre più spesso delle crepe tra Harry, Meghan e il resto dei familiari. La decisione del sovrano di premiare William con il titolo di Colonnello dell’Army Air Corps che si pensava spettasse al fratello e la mancata visita del secondogenito al padre sono segnali emblematici.

Tentativi di riconciliazione, William ci prova, ma Harry…

Ancora una volta si parla di un tentativo di rinconciliazione, in questa occasione da parte di William. A rivelarlo è Valentine Low, autrice del libro “Courtiers, the hidden power behind the crown”. Secondo questa ricostruzione nel 2019 l’erede al trono avrebbe contattato telefonicamente il fratello più piccolo e quest’ultimo, almeno inizialmente, sarebbe stato favorevole a parlare con lui.

Poi, però, Harry ci avrebbe ripensato e avrebbe detto a William: “Non venire“. Alla base del dietrofron il fatto che il principe del Galles avrebbe dovuto cambiare il suo programma reale e quindi parlare col suo segretario particolare. Il timore del duca del Sussex sarebbe stato quello di una fuga di notizie sulla stampa.

Insomma, ancora una volta niente pace e così tra i due fratelli sembra essere sceso sempre di più il gelo di rapporti logorati e conflittuali. Non sembra esserci una via d’uscita, ogni volta ci si mette qualcosa: prima gli attacchi alla Corona su libro e serie tv, poi la mancata visita, lo smacco del titolo, Harry appare sempre più lontano. E intanto William, Carlo e Kate devono affrontare uno dei momenti più difficili per Buckingham Palace. Finirà mai questa ‘saga’?

