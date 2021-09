Gli appassionati di moda e di stile avranno un gran da fare in questi giorni perché alla Mostra del Cinema di Venezia, edizione numero 78, si sono riuniti e si riuniscono tuttora personalità di spicco del mondo del cinema, della tv, dei social e dello sport. C’è chi è più o meno famoso, chiaro, e infatti anche quest’anno non mancano le polemiche su certi personaggi considerati fuori luogo, ma una certezza c’è: tutti in tiro.

La sfilata sul red carpet di Venezia 78 è come una sfilata di alta moda anche se, ovvio, gli outfit scelti dai protagonisti possono non piacere a tutti. Abbiamo visto una Elisabetta Gregoraci in stile principessa, con un maestoso abito firmato Mario Dice color azzurro tenue; poi, tra gli ultimi, una Francesca Barra in rosa Emilio Pucci che sfoggia orgogliosa il pancino dopo aver rivelato al mondo di aspettare il primo figlio dal marito e attore Claudio Santamaria. E che dire della splendida Serena Rossi, madrina della kermesse?

Walter Nudo con le infradito sul red carpet

Passando agli uomini, ecco un volto noto che si è decisamente fatto notare. Alla première di Les Choses Humaines ad attirare l’attenzione dei fotografi è stato Walter Nudo e non solo perché è tornato alla vita mondana dopo aver avuto alcuni problemi di salute, ma anche perché ha scelto un look tutt’altro che convenzionale per un evento del genere.





Infradito di gomma. Proprio così: sopra un completo di lino oversize portato con una camicia bianca fuori i pantaloni, ma senza cravatta o cintura di pelle, né gioielli e accessori in generale; sotto invece un paio di ciabatte a infradito di quelle che si usano comunemente in spiaggia.

Insomma, sul red carpet di Venezia 78 dove i volti noti fanno praticamente a gara a chi è il più stiloso Walter Nudo rappresenta sicuramente una voce fuori dal coro. Certamente però sarà stato più che comodo a differenza dei suoi colleghi (e soprattutto colleghe) per tutta la serata.