Continua a fare rumore la vicenda della rottura vip a un passo dalle nozze. Massimo Segre ha smascherato Cristina Seymandi durante la festa, nella quale doveva essere annunciato il matrimonio. Invece lui ha iniziato a parlare degli amanti avuti dall’ex collaboratrice di Chiara Appendino davanti ai 150 invitati. E ora il sito Dagospia è andato maggiormente a fondo della questione e ha scoperto chi sono gli uomini, che hanno avuto dei legami con la donna.

Massimo Segre è invece un finanziere molto conosciuto nonché banchiere. Doveva unirsi per sempre a Cristina Seymandi, ma nella festa del matrimonio l’ha praticamente lasciata facendole fare una figuraccia alla presenza di moltissima gente. Il portale di Roberto D’Agostino ha voluto saperne di più ed ecco che sono spuntati i nomi dei presunti amanti della futura sposa, che non indosserà però l’abito nuziale con Segre.

Leggi anche: “Non ti sposo più, dovete sapere tutti”. Festa vip con finale choc: ‘disintegra’ la fidanzata davanti a 150 invitati





Massimo Segre e il no al matrimonio con Cristina Seymandi: chi sarebbero gli amanti di lei

La vendetta di Massimo Segre è stata durissima e pubblica e Cristina Seymandi certamente non se l’aspettava. Lei è rimasta al suo fianco durante quegli annunci dell’uomo sugli amanti della futura moglie. Precisamente ha affermato: “In questo caso, questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. Amare una persona, un noto avvocato, a cui tiene chiaramente più che a me. So anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale“.

Ha poi annunciato l’addio a Cristina, interrompendo la convivenza e i preparativi delle nozze, che erano state rinviate già in diverse altre occasioni. Dagospia ha ora scritto: “Il primo amante è l’avvocato Maurizio Bortolotto, mentre l’industriale a cui si fa riferimento potrebbe essere Paolo Damilano, ex candidato di centrodestra al comune di Torino, o Fabrizio Cellino, già presidente dell’Api. Ma i nomi che circolano non sono solo questi: c’è una girandola di ‘amanti’ veri e o presunti che rende la storia pepata”.

Ma Cristina Seymandi, in un’intervista a La Stampa, si è difesa e ha attaccato l’ex: “Quella di Massimo è stata solo una pagliacciata. I tradimenti? Da che pulpito viene la predica. Ma sono certa che c’è qualcuno dietro di lui che ha soffiato sul fuoco, insomma, l’ha manipolato”.