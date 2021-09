La 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è l’evento del momento e sono tanti, tantissimi i vip anche internazionali che ogni giorno sbarcano al Lido. Occhi puntati, come sempre, sui look pazzeschi che i protagonisti più o meno famosi sfoggiano sul red carpet. Per gli appassionati di moda il Festival così come molti altri eventi di questo genere è roba ghiotta. Praticamente un tripudio di abiti, gioielli e accessori.

Ma c’è anche chi va controcorrente e decide di presentarsi in tuta. Sì, in tuta. Com’è noto infatti alla manifestazione ogni anno arrivano non solo i più grandi nomi del cinema mondiale, ma anche alcuni noti influencer, che vengono invitati dai maggiori sponsor del Festival. Ne abbiamo visti diversi in questi giorni ma mai nessuno ha optato per un look tanto casual quanto comodo. Poteva passare inosservata la foto dell’arrivo a Venezia in tuta? Certo che no.

Valentina Vignali arriva a Venezia in tuta

Valentina Vignali, che anche quest’anno è tornata a Venezia, ha fatto subito parlare di sé visto il suo outfit. Ma è stata la stessa cestista, concorrente del Grande Fratello Vip e influencer a spiegare il perché di questa sua scelta. Nulla di più semplice: Valentina Vignali ha infatti voluto distinguersi dalle sue colleghe, che sono arrivate a Venezia in grande stile.





“Dato che sono arrivate tutte in pompa magna e tacchi a spillo prima di me, io mi sono messa comoda portando un po’ di Vignalismo a Venezia. Preparatevi che domani vi stupisco, promesso”, la caption lasciata da Valentina Vignali sotto al post che ha fatto subito boom di like e di commenti.

Commenti che Valentina Vignali ha ripostato tra le sue Storie di Instagram, almeno in parte. Insomma, questa sua scelta è piaciuta ai fan, che però ora contano i minuti per vederla “in tiro” sul red carpet anche se in queste ore, tolta di dosso la tuta, la bella influencer ha già indossato alcuni capi decisamente più femminili.