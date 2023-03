Meghan Markle e Harry aspettano il terzo figlio? Clamorosa indiscrezione sulla coppia che negli ultimi tempi ha fatto parlare più per l’acceso conflitto con il resto dei reali che per altro. Non solo le pesanti accuse alla famiglia reale rivelate in interviste e nella serie Netflix “Harry e Meghan”, ma pure nel libro autobiografico da poco uscito “Spare”. Qui il principe rivela dettagli inediti sulla sua prima volta…

Nella sua biografia, “Spare”, Harry ha deciso di rivelare dettagli mai resi prima di adesso. E nel riavvolgere il nastro del tempo ha parlato della sua prima volta di sesso con una donna “più grande” di lui e ha sottolineato: “A lei piacevano molto i cavalli e mi aveva trattato in maniera non diversa da un giovane stallone“. Ora su Harry e Meghan spunta un’altra clamorosa indiscrezione, ma stavolta non si tratta di polemiche. Non ancora almeno.

La voce su Harry e Meghan: aspettano il terzo figlio

Stando alle ultime voci il principe Harry e la moglie Meghan Markle aspetterebbero il terzo figlio. Naturalmente si tratta di indiscrezioni non confermate per la coppia che ha già due figli, Archie di 3 anni e Lillibet nata nel giugno del 2021. Il primo a dare la notizia è stato il magazine Star.

Stando a quanto riportato dal magazine una fonte vicina alla coppia ha rivelato che sia il principe Harry che la moglie Meghan Markle sono rimasti parecchio sorpresi, addirittura scioccati e senza parole. Un terzo figlio non era, infatti, “in programma”. Anzi, in più di una circostanza in passato hanno affermato che non avrebbero avuto altri figli per evitare di contribuire al sovrappopolamento del pianeta. I due sono infatti molto sensibili alle tematiche ambientali.

Un indizio è stato già messo in evidenza durante la Festa della Donna quando Meghan Markle si è recata nella sede dell’associazione Harvest Home, sostenuta dalla sua fondazione Archewell, per contribuire alla raccolta di abiti per neonati. Qui la moglie di Harry ha indossato un abito nero, secondo alcuni proprio per nascondere le nuove rotondità. Lei stessa ha pubblicato le foto sul proprio profilo Instagram: vedere per credere.

