Principe Harry, la sua prima volta. Fino a pochi giorni fa non si è fatto che parlare della vita privata di Meghan Markle che pare abbia preso la decisione di dedicarsi all’amore dei propri figli e provare a mettere a tacere i pettegolezzi dopo la clamorosa uscita di Spare. Ora la luce dei riflettori si sposta sulla vita privata di Harry molto prima che conoscesse l’attuale moglie.

La prima volta di Harry, la rivelazione. Stando a quanto si è appreso sul magazine Hello!, Meghan Markle “ha adottato un profilo basso” e questo per rifuggire dalla luce dei riflettori dopo il polverone delle ultime settimane che l’avrebbe tirata in ballo alla bufera mediatica dopo l’uscita di Spare. Ma le grandi notizie non fanno certamente fatica ad arrivare e questa volta la luce è tutta accesa sulla vita sentimentale di Harry e la sua prima volta di sesso con una donna.

La prima volta di Harry, la rivelazione nella sua biografia (con tanto di dettagli)

Non sembra voler più tacere, almeno sulle verità che riguardano se stesso. Così proprio nella sua biografia, “Spare”, harry ha deciso di rivelare dettagli mai resi prima di adesso. E nel riavvolgere il nastro del tempo ha parlato della sua prima volta di sesso con una donna: “più grande” di lui, ha sottolineato: “A lei piacevano molto i cavalli e mi aveva trattato in maniera non diversa da un giovane stallone“, prosegue nel libro Harry.

E ancora: “Una rapida cavalcata, alla fine della quale mi aveva dato una pacca sulla schiena e mi aveva mandato a pascolare. Tra le molte cose sbagliate di quell’episodio c’era il fatto che era avvenuto in un prato alle spalle di un pub pieno di gente”, Harry non sembra aver omesso alcun dettaglio di cui pare che conservi un caro ricordo. Cosa fa oggi quella donna? E soprattutto di chi si tratta?

Il nome della fortunata è quello di Sasha Walpole. La donna non ha certamente omesso di essere lei la donna con cui il principe harry pare abbia trascorso momenti di amore. Oggi la donna è anche sposata e mamma di due figli, lo avrebbe rivelato al tabloid britannico Daily Mail. Un racconto confermato dunque dalla diretta interessata.