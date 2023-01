“È sparita”. Meghan Markle, la bomba dopo l’uscita del libro del marito Harry

Meghan Markle sparita, il motivo. Una notizia che ha fatto il giro del web in poche ore e che sopraggiunge dopo mesi dalle dichiarazioni choc del docufilm Netflix così come dopo l’uscita ufficiale del libro del Principe Harry. E su Telegraph si apprende che Meghan Markle fosse “diffidente nei confronti di Spare”.

Meghan Markle sparita. Stando a quanto si apprende sul magazine Hello! “ha adottato un profilo basso” e questo per rifuggire dalla luce dei riflettori dopo il polverone delle ultime settimane che l’avrebbe tirata in ballo alla bufera mediatica dopo l’uscita di Spare. A tal proposito le parole di Harry: “Nulla di ciò che dichiaro in Spare è stato scritto con l’intento di danneggiare i miei parenti. Amo la mia famiglia e sempre la amerò”.

Meghan Markle sparita dopo l’uscita di Spare: il motivo

E ancora: “Al momento non li riconosco. Ed è molto probabile che loro non riconoscano me”. ISecondo il magazine, dunque, Meghan avrebbe preso la decisione di uscire di scena per restare vicina ai figli Archie e Lilibet: “In mezzo al furore, vuole garantire loro una vita più normale possibile”, si legge a tal proposito. Ma la vicenda resta ancora nella sfera delle indiscrezioni e sono già in tanti a chiedersi se, per gli stessi motivi, la coppia deciderà di presentarsi o meno all’incoronazione di Re Carlo III che al momento resta in programma in vista del prossimo maggio.

E a proposito dell’incoronazione di Re Carlo II, di recente una fonte vicina alla famiglia reale aveva sollevato l’ipotesi di un incontro fissato con i duchi di Sussex proprio per mettere definitivamente a tacere le asperità. Un incontro che, stando alle parole di Omid Scobie, sarebbe ben lontano dalla verità. Queste le parole del co-autore di Finding Freedom sul canale Youtube Common Sense: “Da quello che ho capito dalle fonti questo non è affatto vero”,

Posto che la data dovrebbe cadere il 6 maggio, i duchi avrebbero anche una scusa perfetta per non presentarsi. Infatti in quel giorno cadrà la festa di compleanno di Archie: “Non so se ci andrò, tante cose possono succedere in questo tempo”, sono state le parole di Harry: “La porta resta aperta ma la palla è nel loro campo. Se vogliono mettersi a sedere e parlare”.