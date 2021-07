Il primo luglio è stata una giornata molto importante per il principe William e il fratello Harry, tornato in patria dagli Stati Uniti, dove vive insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Archie e la piccola Lilibet Diana. I due hanno partecipato all’inaugurazione della statua dedicata alla madre – proprio il primo luglio avrebbe compiuto 60 anni – morta nelle prime ore della notte di domenica 31 agosto 1997, in un incidente stradale avvenuto nella galleria che passa sotto il Ponte de l’Alma a Parigi.

La principessa di trovava in Francia insieme al compagno, l’imprenditore Dodi Al-Fayed, suo compagno, deceduto anche lui nel terribile impatto della Mercedes insieme conducente dell’auto Henri Paul. William e Harry si sono ritrovati insieme dopo il funerale del nonno, il duca di Edimburgo, scomparso il 9 aprile scorso a 99 anni.

L’occasione del nuovo incontro tra i due fratelli è stata l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana nel Sunken Garden, uno dei giardini di Kensington Palace, residenza londinese della principessa durante gli anni di matrimonio col principe Carlo, e commissionata proprio da William e Harry nel 2017.





In questi giorni si è parlato tanto dei malumori tra Harry e il resto della famiglia reale, malumori arrivati inevitabilmente quando il secondogenito di Carlo e Diana Spencer ha deciso di lasciare Londra e i gli impegni istituzionali per vivere una vita più tranquilla e lontana da fotografi e riflettori insieme alla moglie, l’ex attrice Meghan Markle. All’inaugurazione della statua dedicata di Lady Diana, i due fratelli sono arrivati insieme e ovviamente i fotografi erano tutti per loro.

A studiare ogni minima mossa c’era anche l’esperto Jeremy Freeman, che ha studiato il labiale di Harry svelando la frase pronunciata al fratello poco prima di scoprire la statua. “Will be ok” (andrà tutto bene) ha detto Harry a William, cercando di sostenere il fratello, che in effetti si è mostrato molto più testo preoccupato durante l’importante inaugurazione.